Sabrina Schäfer an der Spitze Andernacher Aktionsgemeinschaft wählt neue Vorsitzende Martina Koch 10.09.2026, 14:52 Uhr

i Abschied und Neubeginn: Mehtap Turan (4. von rechts) kandidiert nach acht Jahren nicht mehr für den Vorsitz der Aktionsgemeinschaft. Oberbürgermeister Christian Greiner (Mitte) gratuliert der neuen Vorsitzenden Sabrina Schäfer (5. von rechts) zur Wahl. Martina Koch

Acht Jahre lang leitete Mehtap Turan die Aktionsgemeinschaft Andernach Attraktiv (AAA) – acht Jahre, die aus Sicht ihrer Mitglieder von zahlreichen Erfolgen geprägt waren. Jetzt mischt eine jüngere Generation den Vorstand auf.

Die jüngste Jahresversammlung der Aktionsgemeinschaft Andernach Attraktiv (AAA) hat ganz im Zeichen des Abschieds und Neubeginns gestanden: Mehtap Turan kandidierte nach acht Jahren, wie bereits vor einem Jahr angekündigt, nicht mehr für das Amt der Vorsitzenden, und auch im restlichen Vorstand der Gewerbevertretung gab es die ein oder andere Neubesetzung.







Artikel teilen

Artikel teilen