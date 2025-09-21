Andernach legt in Sachen Nachhaltigkeit und Digitalisierung einen Sprint hin und zählt mit ihrer Entwicklung nun zu den dynamischsten Städten Deutschlands.

Der Stadt Andernach ist der Aufbruch in Richtung digitale Transformation gelungen. Das zeigt ein aktuelles Ranking des Beratungsunternehmens Haselhorst Associates Consulting. Hier konnte sich Andernach als Emerging City (zu Deutsch aufstrebende Stadt) positionieren und ist damit die Stadt in Rheinland-Pfalz, die sich innerhalb eines Jahres in Sachen Digitalisierung und Nachhaltigkeit prozentual am stärksten weiterentwickelt hat, teilt die Verwaltung in einer Pressemitteilung mit.

Der sogenannte Smart-City-Entwicklungsgrad sei von 8,3 Prozent auf 21,2 Prozent gestiegen. Mit einem prozentualen Anstieg von 12,9 Prozent zähle Andernach damit bundesweit zu den dynamischsten Städten in der digitalen Transformation. Die Ergebnisse des Rankings basieren auf einer umfassenden Analyse von 33.000 Datensätzen, die zwischen April und August 2025 gesammelt wurden.

Dabei kommt eine Kombination aus quantitativer und qualitativer Recherche zum Einsatz, erklärt die Stadtverwaltung. 400 Städte ab 30.000 Einwohnerinnen und Einwohnern wurden anhand von zehn entscheidenden Bereichen bewertet, darunter Infrastruktur, Verwaltung, Mobilität und gesellschaftliche Teilhabe. Für die Ergebung wurden ausschließlich öffentlich zugängliche Daten genutzt.

Mit einem starken Fokus auf Nachhaltigkeit und Lebensqualität sei Andernach auf dem besten Weg, eine Vorreiterrolle in der Entwicklung smarter Städte einzunehmen, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Die Stadtverwaltung habe in den letzten Jahren verschiedene Projekte angestoßen, die sich auf nachhaltige Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft konzentrieren.

Digitale Transformation in der Verwaltung

Besonders hervorzuheben sei der Ausbau der digitalen Verwaltungsangebote. Die Stadt digitalisiert ihre Dienstleistungen, um den Zugang für alle Bürgerinnen und Bürger zu erleichtern. Auch nachhaltige Infrastrukturprojekte stehen im Fokus, wie der Pressemitteilung zu entnehmen ist. Investitionen in grüne Infrastruktur und nachhaltige Energien zeigen, dass die Stadt den Willen habe, umweltbewusst und zukunftsorientiert zu handeln.

„Gerade befinden wir uns, gemeinsam mit der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, in den Planungen für ein Klimaanpassungskonzept und eine Wärmeplanung für Andernach.“

Oberbürgermeister Christian Greiner

„Wir sind stolz auf die Auszeichnung als Emerging City und sehen dies als Ansporn, weiter an unseren Zielen zu arbeiten“, erklärt Christian Greiner, Oberbürgermeister von Andernach, in der Pressemitteilung. „Gerade befinden wir uns, gemeinsam mit der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, in den Planungen für ein Klimaanpassungskonzept und eine Wärmeplanung für Andernach“, heißt es weiter. Dafür sei besonders die Akzeptanz innerhalb der Andernacher Bevölkerung entscheidend, die durch Dialoge und die Einbindung der Bürgerinnen und Bürger erreicht werden soll. Zudem erhielt die Stadt Andernach Unterstützung im Digitalisierungs- und Weiterentwicklungsprozess von der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz.