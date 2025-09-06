Der Andernacher Stadtrat hat beschlossen, die Gefahrenabwehrverordnung zu ändern. Künftig soll es verboten sein, wild lebende Tauben oder verwilderte Haustauben auf Privatgelände zu füttern. Die finale Zustimmung einer Behörde steht noch aus.

In Andernach sollen zukünftig wild lebende Tauben nicht mehr auf Privatgrundstücken gefüttert werden. Dafür muss die städtische Gefahrenabwehrverordnung, die bereits das Füttern an öffentlichen Orten untersagt, entsprechend geändert werden. Dieser Anpassung hat der Stadtrat auf seiner jüngsten Sitzung einstimmig mit einer Enthaltung zugestimmt. Was noch aussteht, ist die finale Genehmigung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier.

Ziel des Antrags, den der CDU-Stadtverband im Frühjahr dieses Jahres gestellt hatte, ist es, künftig Bußgelder gegen Anwohner verhängen zu können, die das Fütterverbot missachten. Den Anlass zu dieser Maßnahme hatten laut Antragsbegründung einzelne Andernacher gegeben, die wiederholt Tauben auf ihrem Grundstück fütterten.

Verursacht Taubenfütterung den Rattenbefall?

Der Taubenkot, der mit der Fütterung einherging, hatte nicht nur die Nachbarn verärgert, sondern auch Schäden an Gebäuden und Fahrzeugen verursacht. Die Ausscheidungen der Tiere enthalten nämlich aggressive Säure, wie Hans-Georg Hansen (CDU) im Stadtrat erklärt. „Teilweise konnten Wohnungen nicht vermietet werden, weil die Balkone voller Taubenkot waren.“

Auch für die Stadt hatte die Fütterung der Tiere, ob öffentlich oder privat, Folgen: Anwohner der Altstadt vermuten, dass das ausgelegte Futter auch Ratten anzieht.

Das sagen ADD und Kreisordnungsbehörde﻿

Um das geforderte Verbot in die Wege leiten zu können, bedarf es entsprechender rechtlicher Grundlagen sowie der Zustimmung der ADD und der Kreisordnungsbehörde. Diese waren sich zuvor uneinig, ob und mit welcher Begründung die Verbotswünsche des Andernacher Stadtrates durchgesetzt werden können.

Laut der in der Beschlussvorlage enthaltenen Bewertung der ADD bedarf es konkreter Anhaltspunkte, dass durch die Fütterung von Tauben auf Privatgrundstücken eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung besteht. Auch infektionsschutzrechtliche Gefahren können Anlass zum Erlass des privaten Fütterungsverbots von Tauben sein, heißt es weiter.

Im Fall der einzelnen Andernacher, die wiederholt die Tiere füttern, treffe zumindest Letzteres zu, sodass „infektionsschutzrechtliche Maßnahmen durch die Kreisordnungsbehörde gegenüber der Verursacherin verfügt werden sollten“, teilte die ADD laut der Beschlussvorlage mit. Auch, weil die Behörde genau wie die Altstadtbewohner einen Zusammenhang zwischen der Taubenfütterung und dem vorliegenden Rattenbefall sieht.

Allerdings: Eine entsprechende Änderung der Gefahrenabwehrverordnung sei zwar eine mögliche Maßnahme, allerdings nicht die mildeste. Sie „genüge daher mangels Erforderlichkeit nicht dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit“, gibt die ADD zu verstehen.

Verbot soll auch bei verwilderten Haustauben greifen

Einzelfallbezogene infektionsrechtliche Maßnahmen müssen von der Kreisordnungsbehörde angeordnet werden. Diese sieht die Tauben, anders als die ADD, nicht als Schädlinge, erklärt allerdings, dass die Problematik in Andernach kein Einzellfall im Kreis sei. Aus diesem Grund bittet die Kreisordnungsbehörde die Stadt Andernach darum, das Taubenfütterungsverbot auf Privatgelände in die bestehende Gefahrenabwehrverordnung aufzunehmen, wie der Beschlussvorlage zu entnehmen ist. „Diese aktualisierte Gefahrenabwehrverordnung soll der Kreisordnungsbehörde zur Weiterleitung an die ADD vorgelegt werden“, heißt es weiter.

Der Stadtrat hat die Änderung der Gefahrenabwehrverordnung noch um einen Aspekt ergänzt, zu dem es bisher noch keine ADD-Einschätzung gibt: das Verbot der Fütterung von verwilderten Haustauben im Stadtgebiet. Ob die ADD beiden Punkten im Änderungsantrag zustimmen wird, bleibt abzuwarten.