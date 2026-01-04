Millionenförderung vom Land Andernach will die Rheinanlagen neu gestalten Martina Koch 04.01.2026, 14:00 Uhr

i Die Umgestaltung der Rheinanlagen ist eines von fünf Großprojekten, die in Andernach mithilfe eines Förderprogramms des Landes umgesetzt werden sollen. Martina Koch

Mithilfe von Fördermitteln des Landes in Millionenhöhe sollen in Andernach bis Ende 2029 fünf Großprojekte umgesetzt werden. Welche das sein sollen, hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung entschieden.

An Großprojekten, die die Stadt Andernach in den kommenden Jahren angehen will, gibt es keinen Mangel: Bereits im gerade begonnenen Jahr sollen die vorbereitenden Arbeiten für den Bau der neuen Feuerwache auf dem ehemaligen Sportplatz in der Koblenzer Straße beginnen, mit der Breiten Straße steht eine der innerstädtischen Hauptverkehrsachsen kurz vor der Sanierung, und im Geysirmuseum wird die Neukonzeption der Ausstellung angepackt.







