Feuerwache ist größtes Projekt Andernach will 2026 Rekordsumme investieren 10.11.2025, 14:00 Uhr

i Die bisherige Feuerwache in der Goebenstraße entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen. Für den Bau einer neuen Feuerwache in der Koblenzer Straße sowie 25 Dienstwohnungen will die Stadt in den kommenden Jahren insgesamt 22,75 Millionen Euro investieren. Koch Martina. Martina Koch

Mehr als 30 Millionen Euro an Investitionen sind im ersten Entwurf des Andernacher Haushalts für 2026 vorgesehen. 2026 will die Stadt gleich mehrere Großprojekte angehen. Diese Vorhaben sind geplant.

Mehr als 30 Millionen Euro an Investitionen sind im ersten Entwurf des Etats 2026 der Stadt Andernach aufgelistet. Zum Vergleich: Im laufenden Jahr waren Investitionen in Höhe von rund 27,8 Millionen Euro geplant, 2024 waren es 19,8 Millionen Euro, in den Jahren davor teilweise deutlich weniger.







