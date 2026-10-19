Um das geplante Neubauprojekt in der Von-Bodelschwingh-Straße in Andernach ist ein Streit entbrannt: Die CDU spricht sich dagegen aus, das Vorhaben auf dem Gelände des dortigen Spielplatzes zu verwirklichen. Das sagen die übrigen Ratsfraktionen.
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Die CDU-Fraktion im Andernacher Stadtrat hat sich kürzlich dagegen ausgesprochen, das geplante Neubauprojekt auf dem Gelände in der Von-Bodelschwingh-Straße, auf dem sich derzeit ein Spielplatz befindet, weiterzuverfolgen. Für dieses Ansinnen gibt es in dem Gremium derzeit allerdings keine Mehrheit: Sowohl die FWG- als auch die SPD-Fraktion erklären auf Anfrage unserer Redaktion, dass sie das Vorhaben realisieren wollen.