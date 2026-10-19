In Von-Bodelschwingh-Straße
Andernach: Stadtratsmehrheit hält an Neubauprojekt fest
Die Andernacher CDU will das Gelände des Spielplatzes in der Von-Bodelschwingh-Straße so erhalten, wie es ist, und spricht sich
Die Andernacher CDU will das Gelände des Spielplatzes in der Von-Bodelschwingh-Straße so erhalten, wie es ist, und spricht sich daher gegen einen Neubau an dieser Stelle aus. FWG und SPD plädieren für das geplante Wohnprojekt – und für die Neuanlegung und Aufwertung des Spielplatzes.
Rico Rossival

Um das geplante Neubauprojekt in der Von-Bodelschwingh-Straße in Andernach ist ein Streit entbrannt: Die CDU spricht sich dagegen aus, das Vorhaben auf dem Gelände des dortigen Spielplatzes zu verwirklichen. Das sagen die übrigen Ratsfraktionen.

Lesezeit 4 Minuten
Die CDU-Fraktion im Andernacher Stadtrat hat sich kürzlich dagegen ausgesprochen, das geplante Neubauprojekt auf dem Gelände in der Von-Bodelschwingh-Straße, auf dem sich derzeit ein Spielplatz befindet, weiterzuverfolgen. Für dieses Ansinnen gibt es in dem Gremium derzeit allerdings keine Mehrheit: Sowohl die FWG- als auch die SPD-Fraktion erklären auf Anfrage unserer Redaktion, dass sie das Vorhaben realisieren wollen.
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