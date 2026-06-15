Ob regionale oder internationale Spezialitäten – in Andernach können sich Kulinarik-Fans im Juli wieder durchprobieren. Was das Sommerfest „Andernach schmeckt“ in diesem Jahr zu bieten hat, und welche Events an diesem Wochenende außerdem stattfinden.
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Die Erfolgsstory von „Andernach schmeckt” wird im Sommer mit einem ganzen Wochenende gefeiert. Vom 3. bis 5. Juli verwandelt sich die Altstadt in ein Paradies für Schleckermäuler. Ein buntes Rahmenprogramm lockt bei der vierten Ausgabe des kulinarischen Sommerfests der Essbaren Stadt zusätzlich in die Bäckerjungenstadt.