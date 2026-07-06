Das kulinarische Sommerfest hat die Straßen von Andernach am ersten Juliwochenende belebt. Bei „Andernach schmeckt“ wurde Besuchern aber nicht nur viel Essen geboten, sondern auch Leckerbissen anderer Art.
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Öffentliche Grünflächen für den Anbau von Obst, Kräutern und Gemüse zu nutzen, das hat sich Andernach auf die Fahne geschrieben – mit Erfolg. Am ersten Wochenende im Juli stand die vierte Auflage des kulinarischen Sommerfestes „Andernach schmeckt“ ganz im Zeichen von Regionalität und lebendiger Esskultur.