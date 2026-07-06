Kulinarisches Sommerfest
„Andernach schmeckt“ Besuchern von nah und fern
Frischen Honig gab es beim Sommerfest "Andernach schmeckt" vom Rhein-Nette-Imker.
Frischen Honig gab es beim Sommerfest "Andernach schmeckt" vom Rhein-Nette-Imker.
Elvira Bell

Das kulinarische Sommerfest hat die Straßen von Andernach am ersten Juliwochenende belebt. Bei „Andernach schmeckt“ wurde Besuchern aber nicht nur viel Essen geboten, sondern auch Leckerbissen anderer Art.

Lesezeit 2 Minuten
Öffentliche Grünflächen für den Anbau von Obst, Kräutern und Gemüse zu nutzen, das hat sich Andernach auf die Fahne geschrieben – mit Erfolg. Am ersten Wochenende im Juli stand die vierte Auflage des kulinarischen Sommerfestes „Andernach schmeckt“ ganz im Zeichen von Regionalität und lebendiger Esskultur.
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Andernach & MayenFreizeit

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