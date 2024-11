Etatentwurf für 2025 Andernach rechnet mit Millionendefizit 26.11.2024, 17:00 Uhr

i Im Rathaus laufen die Arbeiten an dem Haushaltsplan für 2025 seit einiger Zeit schon auf Hochtouren. Nach dem nun vorliegenden Entwurf muss fürs kommende Jahr mit einem Fehlbetrag gerechnet werden. Martina Koch

Die Stadt Andernach muss damit rechnen, fürs kommende Jahr keinen ausgeglichenen Haushalt vorlegen zu können. Laut dem zweiten Etatentwurf für 2025 fehlen noch 1,7 Millionen Euro. Doch es sah auch schon düsterer aus.

Der erste Haushaltsentwurf der Stadt Andernach für das kommende Jahr ließ Schlimmes vermuten: Klaffte in diesem Plan, wie er zur ganztägigen Haushaltsberatung Anfang November vorlag, doch ein Fehlbetrag in Höhe von rund 9,6 Millionen Euro. Der zweite Entwurf für den Etat 2025, den der Haupt- und Finanzausschuss (HFA) in seiner Sitzung am Mittwoch vorberät, wartet mit deutlich besseren Zahlen auf.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen