Haushaltsentwurf 2026 Andernach rechnet mit Defizit von 6,2 Millionen Euro Wolfgang Lucke 18.11.2025, 14:00 Uhr

i Das in die Jahre gekommene Andernacher Stadion soll renoviert werden. Ein entsprechender Förderantrag wurde jetzt einstimmig im Stadtrat beschlossen. Wolfgang Lucke

Der Andernacher Stadtrat hat getagt: Im Haushaltsentwurf 2026 klafft zurzeit noch ein Defizit von 6,2 Millionen Euro. Das werde man versuchen, zu reduzieren. Als Highlight baulicher Maßnahmen wurde die Sanierung des Stadions diskutiert.

Gut möglich, dass das in die Jahre gekommene Sportstadion Andernach schon bald in den Genuss einer aufwendigen Sanierung kommt. Entsprechende Fördermöglichkeiten wurden im Stadtrat diskutiert und eine Bewerbung von Andernach einstimmig beschlossen.







Artikel teilen

Artikel teilen