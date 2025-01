Maßnahme gegen Elterntaxis Andernach prüft Durchfahrverbot vor Grundschule 27.01.2025, 16:00 Uhr

i Der Bereich vor der Grundschule St. Peter ist verkehrsberuhigt. Künftig könnte die Karolingerstraße in diesem Abschnitt zu Stoßzeiten komplett gesperrt werden. Rico Rossival

Elterntaxis sorgen vor den Andernacher Grundschulen regelmäßig für Chaos. Ein temporäres Durchfahrverbot könnte die Sicherheit auf dem Schulweg erhöhen. Der Verkehrsausschuss hat darüber diskutiert.

Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto bis direkt vor das Schultor fahren, sorgen nicht nur in Andernach immer wieder für chaotische Verhältnisse in den Zeiten kurz vor Schulbeginn sowie nach Unterrichtsschluss. Gerade Schulkinder, die zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs sind, werden durch Autos, die in zweiter Reihe parken und damit für unübersichtliche Situationen sorgen, gefährdet.

