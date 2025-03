Bei Festen und Veranstaltungen könnte es in kleineren Städten und Kommunen künftig deutlich weniger musikalisch zugehen als bisher. Hintergrund sind die höheren Gema-Gebühren, die Veranstalter zu zahlen haben, wenn dort Stücke zu hören sind, die bei der Musikverwertungsgesellschaft registriert sind. Auch die Stadt Andernach muss bei ihren Veranstaltungen deutlich mehr für die Gema-Gebühren einplanen. Der Kulturausschuss diskutierte in seiner jüngsten Sitzung darüber, wie man mit dieser Situation umgehen will.

Rechtlich ist die Lage deutlich, führt die Verwaltung in der Vorlage zur Sitzung aus: Für Stadtfeste gilt der Gema-Tarif U-St (Unterhaltung-Straßenfeste). Maßgeblich für die Berechnung der Gebühren ist die Veranstaltungsfläche vom ersten bis zum letzten Stand sowie von Häuserwand zu Häuserwand, die Anzahl der Besucher spielt keine Rolle. Bei der Gema-Anmeldung werden die Veranstaltungstage gezählt – unabhängig davon, wie lange das musikalische Programm an den einzelnen Tagen dauert.

Gebühren fürs Weihnachtsdorf verdreifachen sich

Gewährte die Gema während der Pandemie und der Folgejahre noch Sonderrabatte, werden künftig bei Veranstaltungen die vollen Gebühren fällig. Das wirkt sich auch auf die Veranstaltungsbudgets der Stadt Andernach aus: Laut Kulturamt steigen die Gema-Gebühren teilweise erheblich. Bei den Aufführungen der Lebenden Krippe im Weihnachtsdorf kommt hinzu, dass es nicht mehr ausreicht, ausschließlich die Veranstaltungsfläche vor der Bühne zu melden, stattdessen gilt fast der komplette Marktplatz als Veranstaltungsfläche. Bei zwölf Veranstaltungstagen müsse man für 2025 im Vergleich zum Vorjahr mit einer Verdreifachung der Gema-Gebühren auf gut 6300 Euro rechnen, heißt es seitens der Stadt.

Für ein musikalisches Rahmenprogramm bei dem Stadtfest „Andernach schmeckt“, welches im Vorjahr nicht bei der Gema gemeldet war, würden voraussichtlich rund 2700 Euro an Gebühren fällig, für das Musikprogramm der Kulturnacht müsse man knapp 2460 Euro einkalkulieren. Beide Male gilt praktisch die gesamte Fußgängerzone als Veranstaltungsfläche. In den vergangenen Jahren habe man für alle städtischen Kulturveranstaltungen rund 10.000 Euro an Gema-Gebühren gezahlt, das werde in Zukunft nicht mehr ausreichen.

„Wir müssen zu moderaten Lösungen kommen, damit Kultur stattfinden kann, ohne die Interessen der Musiker zu schmälern.“

Bürgermeister Claus Peitz (CDU)

Seitens der Kulturausschussmitglieder wurde Kritik an dem Vorgehen der Verwertungsgesellschaft laut: „Das macht einen Großteil der Kultur im ländlichen Raum kaputt, da müssen wir uns wehren“, sagte Hartmut Dressel (FWG). Andererseits gehe es auch um ein berechtigtes Interesse der Urheber, die für die Wiedergabe ihrer Stücke entlohnt werden müssten, merkte Hans-Georg Hansen (CDU) an.

Es gelte nun, den goldenen Mittelweg zu finden, sagte Bürgermeister Claus Peitz (CDU): „Wir müssen zu moderaten Lösungen kommen, damit Kultur stattfinden kann, ohne die Interessen der Musiker zu schmälern.“ Mit der derzeitigen Praxis sei man als Kommune allerdings nicht einverstanden, man vermisse ein maßvolles Vorgehen seitens der Gema: „Das hat ein bisschen was von einem Selbstbedienungsladen.“

Gemeinsames Vorgehen mit Spitzenverbänden geplant

Als Kommune prüfe man die Rechnungen der Gema regelmäßig darauf, ob zu viel berechnet wurde. Letztlich müsse man der Gema aber alle Veranstaltungen, auf denen Musik gespielt wird, melden und im Voraus bezahlen – auch wenn dort ausschließlich Gema-freie Werke laufen. Mit Einreichung der Liste aller gespielten Musikstücke prüft die Gema dann, ob für diese tatsächlich keine Gebühren anfallen und stellt dann eine Gutschrift über den gezahlten Betrag aus.

Bürgermeister Peitz warb dafür, sich seitens der Stadt mit den kommunalen Spitzenverbänden in Verbindung zu setzen, um über ein gemeinsames Vorgehen zu beraten. Der Kulturausschuss stimmte dem geschlossen zu. So könnte beispielsweise der Städtetag die Interessen der Kommunen gegenüber der Gema vertreten.