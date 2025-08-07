Auch am helllichten Tag waren auf dem Andernacher Marktplatz in den vergangenen Monaten Ratten unterwegs. Ein Schädlingsbekämpfungsunternehmen war zwei Monate lang im Einsatz. Jetzt zieht die Stadt Bilanz.

Ist es rund um den Andernacher Marktplatz zu laut? Das hatte ein Anwohner in einem offenen Brief an das Ordnungsamt kürzlich zur Sprache gebracht. Demnach sorgen Nachtschwärmer, spielende Kinder und Gruppen von Jugendlichen dort praktisch rund um die Uhr für eine ausgeprägte Geräuschkulisse. Während man durchaus unterschiedlicher Meinung darüber sein kann, was zu einem guten Miteinander rund um den Marktplatz gehört und wie sich dieses erreichen lässt, sind sich Anlieger, Besucher und Stadt in einem einig: Ratten haben dort nichts zu suchen.

Bereits in den vergangenen Monaten hatte die wachsende Rattenpopulation in der Andernacher Altstadt für Gesprächsstoff gesorgt: Insbesondere in der westlichen Altstadt rund um den Steinweg richteten Ratten Schäden an privaten Gebäuden an und mussten durch aufwendige Maßnahmen bekämpft werden. Auch auf dem Marktplatz häuften sich in den vergangenen Monaten die Rattensichtungen: Die Tiere zeigten teilweise keine große Scheu und waren selbst tagsüber nur wenige Meter von Passanten entfernt unterwegs, schildern Anwohner.

i Die Baumbeete auf dem Andernacher Marktplatz bieten Ratten ideale Rückzugsmöglichkeiten. Dort führte das beauftragte Schädlingsbekämpfungsunternehmen Maßnahmen durch, um die Population zu reduzieren. Rico Rossival

Es hat seine Gründe, dass sich Ratten auf dem Marktplatz in den vergangenen Monaten besonders wohlfühlten: Unter dem belebten Platz befindet sich ein ausgedehntes Kanalisationssystem, in dem die Tiere sich ausbreiteten, erklärt die Stadt auf Anfrage der Rhein-Zeitung. Außerdem dienen auch die Baumbeete auf dem Platz als perfekte Unterschlupfmöglichkeiten. Dort haben sich Ratten ganze Höhlen gegraben.

Manche Anwohner machen auch das Verhalten der Marktplatznutzer für das Problem mitverantwortlich: Besonders an den Wochenenden, wenn größere Gruppen sich treffen, landen auf dem Marktplatz große Mengen an Essensresten und Verpackungsmüll auf dem Boden, die wiederum Ratten anlocken. Die Stadt bestätigt, dass dies eine Rolle für die Problematik in diesem Bereich spielt: „Für eine Rattenpopulation gibt es immer mehrere Faktoren. Auch weggeworfene Essensreste und eine falsche Müllablagerung tragen dazu ihren Beitrag.“

„Nach Auskunft des Schädlingsbekämpfungsunternehmens wurde die vorhandene Rattenpopulation nun durch diese Bekämpfungsmaßnahmen stark eingedämmt.“

Pressestelle der Stadt Andernach

Man reagiere darauf, indem man die öffentlichen Plätze regelmäßig von Unrat reinige und eine unsachgemäße Lagerung von Abfällen außerhalb der dafür vorgesehenen Mülltonnen unterbinde, informiert die Pressestelle. Darüber hinaus habe man ab Ende Mai weitere Maßnahmen ergriffen, um der Problematik zu begegnen. Man habe die Ratten auf dem Marktplatz durch ein Schädlingsunternehmen fachmännisch nach den geltenden gesetzlichen Vorgaben bekämpfen lassen.

Das beauftragte Unternehmen habe nach einer Erhebung des Befalls Boxen mit toxischen Ködern aufgestellt und die Ratten auch in den vorgefundenen Höhlen bekämpft. Die im Mai begonnene Maßnahme sei Ende Juli mit Erfolg beendet worden: „Nach Auskunft des Schädlingsbekämpfungsunternehmens wurde die vorhandene Rattenpopulation nun durch diese Bekämpfungsmaßnahmen stark eingedämmt“, informiert die Stadt. Derzeit führe man die Maßnahme am Marktplatz nicht fort, schließe aber nicht aus, eine Bekämpfung bei Bedarf zu wiederholen.

Der Marktplatz war im Übrigen nicht der einzige Bereich der Innenstadt, in dem in den vergangenen Wochen ein Schädlingsbekämpfungsunternehmen schwerpunktmäßig im Einsatz war: Auch im Bereich der Stadtmauer zwischen dem Ochsentor und dem Koblenzer Tor liefen entsprechende Maßnahmen. Auf den dortigen Grünflächen und rund um den Teich am Stadtgraben fühlen sich die Tiere besonders wohl. „Auch in diesen Bereichen wurde das Rattenaufkommen durch die durchgeführten Bekämpfungen aktuell erheblich dezimiert“, heißt es seitens der Stadt.

Den Kampf gegen die ausufernde Rattenpopulation lässt sich die Stadt Andernach inzwischen einiges kosten. Jährlich stehen dafür rund 100.000 Euro bereit.