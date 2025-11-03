Andernach ist mehr als der Rasselstein

Zwölf Andernacher Unternehmer setzen sich gemeinsam im neuen Wirtschaftsbeirat für eine Stärkung des Standorts ein. Welche Ziele sie dabei konkret verfolgen, darüber hat die Redaktion mit den Vorsitzenden des Gremiums gesprochen.
Die Stadt Andernach hat sich in den vergangenen Jahren über die Region hinaus einen Namen gemacht: Als Geysir-Stadt und Essbare Stadt lockt sie Besucher aus ganz Deutschland und dem benachbarten Ausland an. Was allgemein weniger bekannt ist: Nicht nur als Tourismus-, auch als Wirtschaftsstandort kann Andernach punkten – und das sogar international.