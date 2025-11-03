Beirat will Wirtschaft stärken Andernach ist mehr als der Rasselstein 03.11.2025, 16:45 Uhr

i Thyssenkrupp Rasselstein ist der größte Arbeitgeber am Wirtschaftsstandort Andernach. Neben dem Weißblechproduzenten gibt es aber noch zahlreiche weitere Unternehmen, die global erfolgreich sind. Der neue Wirtschaftsbeirat stellt diese in einer Kampagne der Öffentlichkeit vor. Dominik Ketz

Zwölf Andernacher Unternehmer setzen sich gemeinsam im neuen Wirtschaftsbeirat für eine Stärkung des Standorts ein. Welche Ziele sie dabei konkret verfolgen, darüber hat die Redaktion mit den Vorsitzenden des Gremiums gesprochen.

Die Stadt Andernach hat sich in den vergangenen Jahren über die Region hinaus einen Namen gemacht: Als Geysir-Stadt und Essbare Stadt lockt sie Besucher aus ganz Deutschland und dem benachbarten Ausland an. Was allgemein weniger bekannt ist: Nicht nur als Tourismus-, auch als Wirtschaftsstandort kann Andernach punkten – und das sogar international.







