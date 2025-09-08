Was für ein Wochenende in der Bäckerjungenstadt: Von Freitag bis Sonntag strömten mehr als 10.000 Besucher zur Herbstpartie nach Namedy, und viele weitere Tausende verwandelten am Samstag von 18 Uhr bis Mitternacht anlässlich der 23. Andernacher Kulturnacht die Innenstadt in ein lebendiges Fest der Begegnung.

Das Veranstaltungsformat „Kulturnacht“ erwies sich auch dieses Mal bei freiem Eintritt mit seinen mehr als 20 Spielstätten als Magnet für Nachtschwärmer jeden Alters. Jeder Winkel, jede Straße und jede Gasse der historischen Altstadt wurden bespielt. Mit Musik, Kunst, Theater, Literatur und Performance wurde unter anderem auch die Christus-, die Hospitalkirche und der Mariendom, die Stadt-Galerie und das Stadtmuseum zu einer einzigartigen großen Bühne. Musiker, Kunstschaffende aller Art und Besucher machten sichtbar, was Andernach ausmacht: Offenheit, Vielfalt, Kreativität und gelebte Gemeinschaft. Gekrönt wurde das Spektakel bei herrlichem Spätsommerwetter mit kulinarischen Köstlichkeiten und erfrischenden Drinks, unter anderem auf dem Marktplatz.

i Blues-Musiker unterhaten das Publikum. Elvira Bell

Apropos Markt: Nach dem umjubelten Auftritt der 20 Cellisten der Kreismusikschule und den Pagemakerz legte die Band Fayette mit einer Stunde Verspätung los. „Es wäre toll gewesen, wenn die Zeit des Auf- und Abbaus mit Musik aus der Konserve überbrückt worden wäre“, meinte eine Mittfünfzigerin aus Bonn. „So etwas geht bei einem solch vielfältigen Angebot gar nicht.“ Dennoch: An allen Spielstätten war das Interesse der Besucher an den Darbietungen riesig. Überall waren strahlende Gesichter zu sehen – insbesondere im Schlossgarten. Das mag vielleicht zum Teil natürlich auch an der wunderschönen Kulisse der Burgruine als Auftrittsort liegen.

i Die Pellenz Musical School gastierte in Andernach. Elvira Bell

Mit „Kostproben“ machten die Akteure der Pellenz Musical School auf der Bühne auf ihre vier bevorstehenden Aufführungen von „Diebe im Olymp – das Percey Jackson Musical“ mit mitreißenden Songs, humorvollen Dialogen und packenden Szenarien auf sich aufmerksam. Wie die Moderatorin verriet, müssen sich all diejenigen, die Percey auf seinem Abenteuer begleiten möchten, sputen. Der Kartenvorverkauf hat begonnen.

Kolumbianische Folklore lieferte die Formation „Yanacona & La Cumiamba“ mit ihrer Performance, während der Schlossgarten in farbiges Licht getaucht war. Nach dem Konzert des Frauenchors „Die Chorifeen“ lockte Ruhesuchende eine angenehme Stille in das ausschließlich durch Kerzen erleuchtete Gotteshaus.

i Kolumbianische Folklore lieferte die Formation „Yanacona & La Cumiamba“. Elvira Bell

Mucksmäuschenstill war es auch im Innenhof des Museums. Als TIK – also das „Theater im Keller“ – fast ohne Sprache in Anlehnung an eine Ausstellung im Museum Szenen aus den 70er-Jahren unter freiem Himmel präsentierte. Zu einem Bild von 1971 – es zeigte das Portal des alten Krankenhauses – wurden von den Akteuren Geburtsszenen in einem Kreißsaal dargestellt. „Es war die Zeit der Babyboomer“, erklärte Cornelia Praml unserer Zeitung, „als die Kinder quasi wie am Fließband das Licht der Welt erblickten.“ Insgesamt sorgten neun Akteure der Theatergruppe für Eindrücke aus den 70ern.

i Auch eine Stadtführung mit dem Nachtwächter gehörte zum Programm. Elvira Bell

Über viele Zuhörer konnten sich die Swinghouse Jazzband auf’m Hügelchen, die mit einem Jazz-Potpourri begeisterte, sowie Manfred Pohlmann und Yannik Monot auf dem Vorplatz des Historischen Rathauses freuen. Das Duo hat sich Live-Musik von Moselfränkisch bis Rock’n’Roll verschrieben. Auch für Freunde von Geschichten und Führungen wurde so einiges geboten, so unter anderem Lesungen, Glockenführungen im Mariendom sowie eine Stadtführung mit dem Nachtwächter. Um die die Besucher vor potenziellen Gefahren zu schützen, waren versenkbare Polleranlagen aus dem Boden herausgefahren.