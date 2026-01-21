In der Krahnenberg-Kaserne
Andernach feiert 70 Jahre „Wiege der Bundeswehr“
Die Zeitzeugen und Festredner stellten sich nach der Feierstunde anlässlich des 70. Jahrestages der "Wiege der Bundeswehr" zum Gruppenbild auf.
Alexander Thieme-Garmann

Der Truppenbesuch des damaligen Bundeskanzlers Konrad Adenauer in der Andernacher Krahnenberg-Kaserne am 20. Januar 1956 gilt als Geburtsstunde der Bundeswehr. Dies wird 70 Jahre später mit Zeitzeugen und prominenten Gästen gebührend gefeiert.

Lesezeit 2 Minuten
Aus Anlass des 70. Jahrestages der Indienststellung der neuen Streitkräfte der Bundesrepublik Deutschland fand in der Andernacher Krahnenberg-Kaserne eine Feierstunde statt. Eingeladen waren sowohl hochrangige Vertreter aus Politik, Militär und Kirche als auch Zeitzeugen.

Ressort und Schlagwörter

Andernach & MayenBundeswehr

Top-News aus der Region