In der Krahnenberg-Kaserne Andernach feiert 70 Jahre „Wiege der Bundeswehr“ Alexander Thieme-Garmann 21.01.2026, 15:16 Uhr

i Die Zeitzeugen und Festredner stellten sich nach der Feierstunde anlässlich des 70. Jahrestages der "Wiege der Bundeswehr" zum Gruppenbild auf. Alexander Thieme-Garmann

Der Truppenbesuch des damaligen Bundeskanzlers Konrad Adenauer in der Andernacher Krahnenberg-Kaserne am 20. Januar 1956 gilt als Geburtsstunde der Bundeswehr. Dies wird 70 Jahre später mit Zeitzeugen und prominenten Gästen gebührend gefeiert.

Aus Anlass des 70. Jahrestages der Indienststellung der neuen Streitkräfte der Bundesrepublik Deutschland fand in der Andernacher Krahnenberg-Kaserne eine Feierstunde statt. Eingeladen waren sowohl hochrangige Vertreter aus Politik, Militär und Kirche als auch Zeitzeugen.







Artikel teilen

Artikel teilen