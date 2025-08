Farbenprächtige Explosionen am Himmel, ausgelassene Stimmung auf und vor der Bühne: Das Fest der 1000 Lichter hat am Wochenende erneut Tausende Besucher nach Andernach gelockt. Die reisten dafür auch außerhalb der Region an. So war’s vor Ort.

Jedes Jahr begeistert die Bäckerjungenstadt am ersten Samstag im August mit visuellen und akustischen Effekten beim Fest der 1000 Lichter. So konnte der atemberaubenden Glanz auch an diesem Wochenende begeistern. Die 56. Auflage bildete eine perfekte Balance zwischen Tradition, Heimatbezogenheit und bester Unterhaltung. Am Freitag- und Samstagabend besuchten mehrere Tausend feierfreudige Gäste die Veranstaltung in unmittelbarer Nähe des Rheintors. Während sich am Samstag witterungsbedingt erst nach und nach viele Musikliebhaber auf dem eingezäunten Gelände eingefunden hatte, vergnügten sich bereits einige Zaungäste, die ihren flüssigen Proviant und ihre Musik mitgebracht hatten, wie in den Vorjahren auf den Mauern und Bänken der Rheinanlagen, außerhalb des Festgeländes.

i Vor der Bühne drängten sich die Besucher, auf den Bierbänken konnten sie rasten: Das Fest der 1000 Lichter war auch in diesem Jahr ein Erfolg. Rico Rossival

Höhepunkt war die gigantische dreizehnminütige Feuerwerksshow am Samstagabend. Feuerwerker und Designer Pascal Reuter versetzte die Zuschauer nach Einbruch der Dunkelheit ins Staunen. Nicht ohne Grund, schließlich zählt das Fest der 1000 Lichter zu den schönsten musiksynchronen Feuerwerken über die Region hinaus. Die Musik ändert sich bei diesem Leuchtspektakel von Jahr zu Jahr. Das Feuerwerk hatte eine Explosivmasse von circa 300 Kilogramm. Dies entspricht in etwa einer Tonne Feuerwerkskörper. Für die Feuerwerker aus Müllenbach in der Eifel war es das 50. Fest der 1000 Lichter.

Der ausrichtende Andernacher Verkehrs- und Verschönerungsverein (AVV) sucht die Lieder in Absprache mit Patrick und Helmut Reuter von der Firma Steffes-Ollig Feuerwerke aus Müllenbach aus. Dazu gehörten unter anderem Freestyler, Don’t You (Forget About Me) oder I’ve Got the Fire. Die Rhythmen unterstrichen die facettenreichen Licht- und Farbenspielkompositionen des funkelnden Spektakels. Die von der anderen Rheinseite, von der alten B42 aus abgefeuerten Sternenschauer und Kaskaden von Leuchtfeuern, entlockten den Schaulustigen so manch begeistertes „Schön“, oder „Ah-“ und „Oh“-Rufe.

i Die Hit Radio Show begeisterte ihr Publikum mit Kostümen und bekannten Songs. Rico Rossival

Nicht nur die bunten Bilder am Himmel lockten die Besucher: Die Traditionsveranstaltung hat in den mehr als fünf Jahrzehnten ihres Bestehens von ihrer Lebendigkeit – auch wenn die Veranstaltungsfläche bewusst verkleinert wurde – nichts verloren. Sie ist nach wie vor ein Treffpunkt, der Menschen anzieht, um gemeinsam friedlich zu feiern, zu essen und zu trinken.

Neben DJ Lollo entfachte die „Hit Radio Show“ auf ihrer musikalischen Zeitreise für alle Partyfreudigen in entsprechenden Kostümen mit ihren Songs ein Wahnsinnsfeuerwerk auf der Bühne. „Die Atmosphäre ist immer total ausgelassen und fröhlich“, meinte eine Gruppe junger Frauen aus Godesberg, die gerade vom Vorglühen aus Richtung Innenstadt, zum Festgelände zog. „Hier kann man jedes Jahr viele lockere Bekanntschaften knüpfen. Wir sind seit vielen Jahren immer am Start. Es ist eine gute Gelegenheit zum Flirten.“

i Insgesamt haben mehrere Tausend Besucher das Kulturglanzlicht in unmittelbarer Nähe des Rheintors besucht. Viele Besucher von auswärts waren zum wiederholten Mal nach Andernach gekommen. So wie diese Gruppe aus dem Ruhrgebiet. Elvira Bell

Eine Gruppe aus dem Ruhrgebiet hatte sich, obwohl es noch ein wenig tröpfelte, auf einer Biergartengarnitur niedergelassen. Sozusagen als Erkennungszeichen trugen sie grüne und orangefarbene Cowboy-Hüte. „Wir sind zum dritten Mal hier. Das Feiern unter freiem Himmel ist klasse und auch die Livemusik mit dieser tollen Band ist allererste Sahne“, meinte einer von ihnen.

Auch Oliver und Karl fühlten sich sichtlich wohl. „Hier wird Toleranz und Diversität gelebt“, meinten sie, während sie sich in die Augen sahen und die Cocktailbar ansteuerten. Für Junggesellenabschiede, als Kontaktbörse und Betriebsausflüge scheint das Fest ideal zu sein.

i Der Himmel erstrahlte zwischendurch in knallrot. Rico Rossival

Welch enormer Kraftakt eine solche Veranstaltung für die idealistischen Macher des AVV an vordester Front Thomas Petzenhauer, Elke und Jürgen Wolf ist, kann man nur erahnen. „Ich mache das seit 40 Jahren erklärt Vorstandsmitglied Jürgen Wolf. „Damals hatten hier viele Pavillons gestanden und das Veranstaltungsgelände war auch nicht eingezäunt“, erinnert sich der 59-Jährige. Er schätze ganz besonders die Gemütlichkeit des Festes, meinte er, während zufrieden in strahlende Gesichter der Besucher blickte. Für Thomas Petzenhauser, Veranstaltungsprofi aus Kruft, war es das 13. Fest der 1000 Lichter. Auch Petzenhauser war augenscheinlich zufrieden.

Abend verlief aus Sicht der Rettungskräfte ruhig

Mit im Boot waren neben Vereinen und Gruppierungen, die unter anderem für die Getränke sorgten, rund 70 haupt- und ehrenamtliche Kräfte der Feuerwehr, Polizei, Ordnungsamt, der DLRG und ein Sicherheitsdienst. „Im Großen und Ganzen lief alles sehr ruhig ab“, erklärt Lucas Goldbeck, Einsatzleiter des DLRG am Morgen danach. Das DRK habe ein paar kleinere Sanitätsfälle gehabt, „aber nix Gravierendes. Es war eine ruhige Veranstaltung ohne besondere Vorkommnisse, die vor allem durch eine gute Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten geprägt war – sei es innerhalb der Blaulichtfamilie, mit dem Veranstalter, dem Sicherheitsdienst oder dem Ordnungsamt. Wir freuen uns schon auf die nächste Auflage.“

i Claus Peitz, der Bürgermeister von Andernach (links), freute sich, dass der Regen aufhörte und es den Samstagabend über trocken blieb. Elvira Bell

Froh, darüber dass es am Samstagabend aufgehört hatte zu regnen, zeigte sich Claus Peitz, der Bürgermeister der Stadt Andernach: „Das Fest der 1000 Lichter ist eine der Veranstaltungen, die wir in Andernach haben, auf die wir stolz sind. Besonders, weil sie durch das Ehrenamt organisiert wird. Deshalb unterstützen wir dieses Ehrenamt und hoffen, dass es noch viele Jahre ein solches Fest geben wird.“

Die Entwicklung werde zeigen, ob es auch in Zukunft ein Feuerwerk gebe. Es könne auch sicherlich andere Formen geben, „wie wir ein solches Fest feiern können. Wir sind froh, dass unser Stadtrat mit der Ausfallbürgschaft der Möglichkeit zugestimmt hat, dass der Verein für den Fall das er bei der Veranstaltung ins Minus gerät, unterstützt wird.“