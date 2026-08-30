Umgestaltung bis 2029 geplant
Andernach drückt bei den Rheinanlagen aufs Tempo
Die Umgestaltung der Rheinanlagen ist eines der Projekte, das die Stadt Andernach im Zuge des Förderprogramms „Lebendige Zentren
Die Umgestaltung der Rheinanlagen ist eines der Projekte, das die Stadt Andernach im Zuge des Förderprogramms „Lebendige Zentren – Aktive Stadt“ umsetzen will.
Rico Rossival

Die Andernacher Rheinanlagen werden umgestaltet und das schon bald: Bis Ende 2029 soll ein erster Bauabschnitt abgeschlossen sein. Diese Schritte plant die Stadt in den kommenden Monaten.

Lesezeit 2 Minuten
Vor gut einem halben Jahr erreichte Andernach die frohe Kunde: Die Stadt wurde mit dem Gebiet „Östliche Altstadt“ in das Förderprogramm von Bund und Land „Lebendige Zentren – Aktive Stadt“ aufgenommen. Bis 2029 fließen im Zuge dieses Programms 7,5 Millionen Euro an Fördermitteln für städtebauliche Projekte nach Andernach.
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