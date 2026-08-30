Umgestaltung bis 2029 geplant Andernach drückt bei den Rheinanlagen aufs Tempo Martina Koch 30.08.2026, 14:00 Uhr

i Die Umgestaltung der Rheinanlagen ist eines der Projekte, das die Stadt Andernach im Zuge des Förderprogramms „Lebendige Zentren – Aktive Stadt“ umsetzen will. Rico Rossival

Die Andernacher Rheinanlagen werden umgestaltet und das schon bald: Bis Ende 2029 soll ein erster Bauabschnitt abgeschlossen sein. Diese Schritte plant die Stadt in den kommenden Monaten.

Vor gut einem halben Jahr erreichte Andernach die frohe Kunde: Die Stadt wurde mit dem Gebiet „Östliche Altstadt“ in das Förderprogramm von Bund und Land „Lebendige Zentren – Aktive Stadt“ aufgenommen. Bis 2029 fließen im Zuge dieses Programms 7,5 Millionen Euro an Fördermitteln für städtebauliche Projekte nach Andernach.







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