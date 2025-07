Drei leicht Verletzte, ein Sachschaden im mittleren, fünfstelligen Euro-Betrag: Das ist die vorläufige Bilanz eines Wohnhausbrands am Donnerstagabend in Andernach.

Bei dem Brand in einem Mehrparteienhaus in Andernach in der Koblenzer Straße sind am Donnerstagabend drei Personen leicht verletzt worden. Dies teilte die Polizei mit. In dem Mehrparteienhaus gibt es zehn Wohnungen.

Demnach ist der Brand gegen 17.50 Uhr gemeldet worden. „Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte Rauchentwicklung aus dem Gebäude festgestellt werden“, hieß es in der Erstmeldung. Gegen 20.15 Uhr war der Brand gelöscht. Bei den drei leicht Verletzten handelt es sich um Bewohner des Mehrfamilienhauses, die die Rauchgase des Brandes eingeatmet haben. Die Sachschadenshöhe wird laut Polizei derzeit auf einen mittleren, fünfstelligen Euro-Betrag geschätzt. Weiteres sollen die Ermittlungen ergeben.

Durch den Löscheinsatz musste die Koblenzer Straße eine Stunde zwischen Konrad-Adenauer-Allee und Stadtgraben voll gesperrt werden, teilte die Polizei mit. Es kam jedoch nur zu kleineren Verkehrsbehinderungen. Es waren Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Andernach, des Rettungsdienstes, der Polizeiinspektion Andernach sowie ein Rettungshubschrauber im Einsatz.