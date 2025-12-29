Jahresrückblick 2026 Andernach diskutiert über Schrottimmobilien Martina Koch 29.12.2025, 15:00 Uhr

i Wegen Einsturzgefahr ließ die Stadt Andernach Ende November ein Baugerüst um das Nikoläuschen errichten. Rico Rossival

Jahrelang herrscht Stillstand in Bezug auf das heruntergekommene Nikoläuschen in der Andernacher Rheinstraße. Bis ein Statiker im November feststellt, dass das Gebäude einsturzgefährdet ist. Es ist nicht die einzige Schrottimmobilie in der Altstadt.

Sogenannte Schrottimmobilien gibt es in jeder Kommune: Es handelt sich meist um Altbauten, die von ihren Eigentümern vernachlässigt und dem Verfall preisgegeben werden. In Andernach gibt es an prominenter Stelle gleich mehrere solcher Immobilien: In der Rheinstraße, über die viele Touristen von den Rheinanlagen in die Hochstraße gelangen, befinden sich mehrere heruntergekommene Gebäude, das prominenteste ist das Nikoläuschen gleich gegenüber des ...







