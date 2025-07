Veranstalter von Open-Air-Events müssen sich im Zuge des Klimawandels auf extremere Wetterbedingungen einstellen. So will die Stadt Andernach Besucher vor möglichen Gefahren durch Hitze, Sturm oder Starkregen schützen.

Sommerzeit ist Open-Air-Zeit. Für Veranstalter ist die Freiluftsaison allerdings mit gewissen Risiken behaftet: Schlechtes Wetter kann die beste Planung zunichtemachen. Die Rhein-Zeitung hat bei der Stadt Andernach nachgefragt, wie man sich auf wechselnde Wetterbedingungen und damit eventuell eingehende Gefahren einstellt.

Die Anpassung an Wetterkapriolen ist nicht nur eine Frage der Sicherheit, sondern auch der Nachhaltigkeit und der Attraktivität von Veranstaltungen. Jedem erfahrenen Veranstalter ist es schon passiert: Monatelang wird geplant, Künstler, Händler und Dienstleister werden engagiert, Spielstätten festgelegt, und das Ganze wird koordiniert. Doch dann wird man plötzlich von einer Schlechtwetterfront überrascht. Genau dieses Risiko könnte angesichts des Klimawandels noch steigen.

Auch wenn es jüngst beim Stadtfest „Andernach schmeckt“ nicht zu einem solchen Extremwetter gekommen ist, so fiel doch vor einigen Jahren die Kulturnacht einer anziehenden Gewitterfront zum Opfer. Sie wurde von der Stadt Andernach eine halbe Stunde vor Beginn abgesagt. Die Besucher, die zum Teil dennoch in die Stadt strömten, wurden über die sozialen Netzwerke darüber informiert.

Abgebrochen werden musste vor wenigen Jahren kurz vor Ende der Riverside Party des Andernacher Verkehrs- und Verschönerungsvereins ein Konzert in den Rheinanlagen mit Vanessa Mai. Starker Regen hatte die Bühne geflutet. Die 2000 Besucher hatten das Festgelände am Konrad-Adenauer-Ufer zügig und ohne Panik verlassen.

Stadt beobachtet Wetterlage im Vorfeld

Wie sich die Stadt auf künftige Wetterkapriolen – sei es starke Hitze, Starkregen oder Sturm – bei ihren Veranstaltungen einstellt, erklärt Pressesprecherin Elline Köckritz in einem umfassenden Statement. „Die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher sowie der Beteiligten hat für uns stets oberste Priorität“, heißt es darin. Daher beobachte man die Wetterlage im Vorfeld jeder Veranstaltung kontinuierlich und sorgfältig. Bei absehbaren Starkregenereignissen oder anderen wetterbedingten Gefahren prüfe die Verwaltung in enger Abstimmung mit Partnerinnen und Partnern alle Eventualitäten. Kurzfristige Absagen kommuniziere man im Vorfeld über die eigenen Informationskanäle sowie durch Lautsprecherdurchsagen und Sicherheitspersonal.

Zur Reduktion des finanziellen Risikos stünden der Stadt Veranstaltungsausfallversicherungen, der temporäre Einsatz wetterfester Sonnensegel, die dauerhafte Überdachung von Veranstaltungsflächen und andere Maßnahmen zur Verfügung, deren Einsatz auch künftig geprüft wird und nach Bedarf und finanziellen Möglichkeiten umgesetzt werde.

„Im Zweifelsfall treffen wir die Entscheidung, eine Veranstaltung lieber abzusagen, als ein unnötiges Risiko einzugehen.“

Stadt-Pressesprecherin Elline Köckritz

In den vergangenen Jahren habe man festgestellt, dass die Wetterlage im Frühjahr oft zu unbeständig sei, was die Durchführung von Veranstaltungen erheblich erschwere. Aus diesem Grund habe die Stadt beschlossen, Open-Air-Veranstaltungen in den Frühlingsmonaten zu minimieren oder ganz abzusagen. Man konzentriere sich jetzt auf Jahreszeiten, in denen die Wetterbedingungen tendenziell stabiler sind und höhere Planungssicherheit besteht.

Der besondere Charme von Open-Air-Veranstaltungen könne nur eingeschränkt in geschlossene Hallen transportiert werden. Dennoch ziehe die Stadt bei bestimmten Voraussetzungen zusätzliche Räumlichkeiten, wie beispielsweise die Mittelrheinhalle, in Betracht, sofern dies zeitlich sowie technisch möglich und angemessen sei. Allerdings: „Aufgrund spezifischer technischer Anforderungen, wie beispielsweise bei der Kulturnacht, können nicht alle Veranstaltungen alternativ in Hallen durchgeführt werden.“

Stadt setzt auf verantwortungsvolle Planung

Open-Air-Veranstaltungen seien seit jeher dem Risiko von Wetterereignissen ausgesetzt. In Andernach setze man daher auf eine verantwortungsvolle Planung und eine transparente Kommunikation mit der Öffentlichkeit, um sowohl den Veranstaltungscharakter als auch die Sicherheit der Gäste zu gewährleisten: „Im Zweifelsfall treffen wir die Entscheidung, eine Veranstaltung lieber abzusagen, als ein unnötiges Risiko einzugehen.“