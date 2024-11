Reform sorgt für Unsicherheit Andernach beantwortet Fragen zur Grundsteuer 12.11.2024, 14:23 Uhr

i Die Stadtverwaltung informiert in einer Pressemitteilung darüber, warum es eventuell nötig sein wird, die Hebesätze der Grundsteuer anzuheben. Martina Koch

Bezüglich der anstehenden Reform der Grundsteuer sind noch viele Fragen offen. Die Stadt Andernach informiert nun über den aktuellen Stand sowie darüber, warum gerade Eigentümer von Wohnimmobilien sich auf höhere Grundsteuerbeträge einstellen müssen.

Die Grundsteuerreform, die im kommenden Jahr in Kraft tritt, betrifft alle Grundstückseigentümer in Andernach. Deswegen informiert die Stadtverwaltung jetzt in einer Pressemitteilung über die Umsetzung des Reformprojekts, das weitreichende Auswirkungen auf die Grundsteuer hat, die wiederum an die Kommune fließt und zur Finanzierung der städtischen Aufgaben benötigt wird.

