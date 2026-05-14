Kartoffeln setzen, Roggen säen, Flachs anbauen: An der Freien Waldorfschule Mayen gehört Gartenbau zum Unterricht. Die Kinder erleben dabei den Rhythmus der Natur – und lernen weit mehr als nur Pflanzenkunde.
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Das Fach Gartenbau gehört fest zum Konzept Freier Waldorfschulen – so auch an der Freien Waldorfschule Mayen, die seit ihrer Gründung im Jahr 2019 kontinuierlich gewachsen ist. Inzwischen lernen dort rund 120 Schülerinnen und Schüler in acht Klassen, begleitet von 16 Lehrkräften.