Gartenbau-Unterricht in Mayen An der Waldorfschule ist die Natur der Lehrmeister Elvira Bell 14.05.2026, 09:25 Uhr

i Als unsere Redaktion vor Ort ist, haben die Kinder einen kleinen Graben für die Kartoffeln gehackt. Sie sind schon sehr gespannt auf das Ergebnis ihrer Arbeit. Vielleicht können sie bald Pommes Frites aus der Ernte machen. Elvira Bell

Kartoffeln setzen, Roggen säen, Flachs anbauen: An der Freien Waldorfschule Mayen gehört Gartenbau zum Unterricht. Die Kinder erleben dabei den Rhythmus der Natur – und lernen weit mehr als nur Pflanzenkunde.

Das Fach Gartenbau gehört fest zum Konzept Freier Waldorfschulen – so auch an der Freien Waldorfschule Mayen, die seit ihrer Gründung im Jahr 2019 kontinuierlich gewachsen ist. Inzwischen lernen dort rund 120 Schülerinnen und Schüler in acht Klassen, begleitet von 16 Lehrkräften.







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