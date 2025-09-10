Mit dem 27-jährigen Markus Busch hat St. Clemens in Mayen einen engagierten neuen Kantor in ihren Reihen. Schon als Teenager träumte er von festlichen Kirchenkonzerten. Die RZ hat ihn für ein Kennenlerngespräch getroffen.

2012 berichtete unsere Zeitung, dass sich ein Zwölfjähriger nichts sehnlicher wünscht, als am Silvesterabend in der Pfarrkirche St. Maximin in Ettringen mit einem festlichen Orgelspiel das neue Jahr begrüßen zu dürfen. Dabei handelte es sich um Markus Busch. Und manchmal werden Träume war: Inzwischen ist der 27-Jährige der neue Kantor von St. Clemens in Mayen.

In Gedanken hatte der Teenager neben einem kleinen Silvesterkonzert die musikalische Gestaltung von Gottesdiensten in seiner Heimatpfarrei angepeilt. Das nötige Grundwissen an der Orgel hatte ihm zunächst Thomas Konrad, ein junger Organist aus Kottenheim, vermittelt. Dabei kam dem „Nachwuchsorganisten“ aus Ettringen zu Gute, dass er seit seinem neunten Lebensjahr Klavier-, Klarinetten- und Saxofonunterricht erhalten hatte. Gemeinsam mit seinem Duopartner Markus Brock (Querflöte) belegte er im Jahr 2015 beim Wettbewerb „Jugend musiziert“ den ersten Platz und durfte als Preisträger in der Folge bei einem Konzert in der Musikhochschule Köln mitwirken.

Alles begann mit der Erstkommunion

Begonnen hatte die Liebe zur Kirchenmusik bei Markus Busch mit der Vorbereitung zu seiner Erstkommunion. „Zuerst hatten meine Eltern Stress, mich in die Kirche zu kriegen. Und heute komme ich aus der Kirche nicht mehr raus.“ Pastor Peter Strauch hatte Markus Busch, als er nach der Erstkommunion Messdiener wurde, zum Spiel des liturgischen Instrumentes ermutigt. Jeden Dienstagnachmittag durfte er für einige Stunden auf der Empore des Ettringer Gotteshauses spielen. „Wenn ich mir heute überlege, an welch teurem Instrument ich mich ausprobieren durfte, ist es unvorstellbar“, berichtet Markus Busch unserer Redaktion.

i Der heute 27-Jährige kam bereits als Kind mit der Königin der Instrumente in Berührung – und zwar dank Pastor Peter Strauch. Elvira Bell

Seit etlichen Jahren pflegt der begeisterte Musiker auch eine besondere Verbindung zur Clemenskirche: Hier hatte er seine erste wirkliche Begegnung mit professioneller und konzertanter Orgelmusik. An der Orgel von St. Clemens hat Kantor Thomas Schnorr ihn viele Jahre in Improvisation und Orgel-Literaturspiel unterrichtet. „Thomas Schnorr zeigte mir die große Bandbreite der Orgel auf, wie musikalisch und vielseitig dieses Instrument sein kann.“

Student der Kirchenmusik

Mit der Festanstellung als teilzeitbeschäftigter Organist in der Pfarrei St. Lukas (Mayen) und darüber hinaus auch in der Pfarrei St. Jodukus Langenfeld sowie in Mendig erfüllte sich im vergangenen Jahr für Markus Busch ein Traum. Nichtsdestotrotz hat das Studieren für den Kirchenmusiker einen hohen Stellenwert.

Nach einem Studium der Musik mit Hauptfach Klavier und Katholische Theologie für das Lehramt an Realschulen in Koblenz begann Busch im vergangenen Jahr mit einem Studium der Katholischen Kirchenmusik an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln bei Professor Thierry Mechler, Wolfgang Abendroth und Professor Christopher Brauchmann.

„Mit unserem Orgelprofessor Thierry Mechler haben wir Studierenden einen erfahrenen Lehrer, der uns nicht nur auf kirchenmusikalisches Schaffen, sondern auch auf eine fundierte künstlerische Konzerttätigkeit im solistischen Bereich vorbereitet. Hierzu zählen auch Konzerte und Meisterkurse im In -und Ausland.“ Hieran kann Markus Busch teilnehmen, da ihm die Organistenkollegen in Mayen den Rücken freihalten.

Alte Konzertreihe wiederbelebt

Im vergangenen Jahr ließ Busch mit seinem Orgelkonzert am Ostermontag die Konzertreihe „Musik in St. Clemens“ wieder aufleben, „darunter fallen auch die ‚Haltestellen im Advent‘, immer samstags in der Zeit zwischen 11.30 und 12 Uhr. Diese werden dieses Jahr von Markus Busch, Professor Johannes Geffert und dem Kammerchor Mayen gestaltet.

i An der Säule der Clemens Kirche hinterlassen Chorsänger mit einem Augenzwinkern so manchen Kommentar. Elvira Bell

Das wichtigste Amt, das Markus Busch seiner Meinung nach ausübt, ist das liturgische Orgelspiel an Sonn- und Feiertagen in unseren Kirchen. Mit seinen Improvisationen und ausgewählten Liedern fängt er die Stimmung und Atmosphäre des jeweiligen Gottesdienstes sowie dessen biblische Texte und Gebete auf, um sie gemeinsam mit allen Beteiligten zu einem Ganzen zu verschmelzen.

„Nach dem täglichen und nächtlichen stundenlangen Üben an der Clemenser Fischer-und-Krämer-Orgel ist für mich das Orgelspiel sonntags um 18 Uhr in dieser Kirche an meiner Orgel das höchste der Gefühle – nach all den Stunden, die man zuvor an ihr verbracht hat. Da kann dann auch keine Domorgel und auch kein Konzert mithalten, wenn man Gott zur Ehre dieses Instrument spielen kann und jede Mühe sich bezahlt macht“, erläutert der Organist.

Noch ein Traum: Einmal in Notre Dame spielen

Für Busch stehen eine Reihe von Konzerten an: zum Beispiel das Lunchkonzert am 10. September in Düsseldorf und am 20. September das Orgelkonzert in Mayen, mit Orgelstudierenden der Hochschule für Musik und Tanz. Am 21. September steht das Orgelkonzert in der Basilika Johannisberg im Rheingau sowie am 27. September das Orgelkonzert in der Notre Dame de Thirerbach im Elsass an.

Apropos Notre Dame: Die Hauptorgel der Kathedrale in Paris mit ihren 115 Registern – sie wurde beim großen Feuer im April 2019 so gut wie nicht beschädigt - würde Markus Busch auch gerne einmal spielen. Sie basiert auf der weltberühmten Cavaille-Coll-Orgel aus dem Jahre 1868 und ist auch deshalb ein besonderer Anziehungspunkt für Liebhaber von Orgelmusik.

Aktuell übernimmt Markus Busch bis Allerheiligen die Vertretung für den leitenden Kantor Volker Kaufung. Dies umfasst auch die Proben des Kammerchores Mayen: also die Vorbereitung adventlicher Chorwerke sowie der Beginn der Proben für ein großes Chor- und Orchesterkonzert im kommenden Jahr. „Engagierte und erfahrene Chorsänger sind für unsere neuen Projekte gerne eingeladen mit zu singen.“

Leistungsteam ist begeistert vom Neuzugang

Begeistert vom Wirken von Markus Busch zeigt sich Thomas Fößel. Das Mitglied des Leitungsteams freut sich, dass im Pastoralen Raum Mayen ein ebenso kompetent wie leidenschaftlich engagierter junger Kirchenmusiker tätig ist. „Markus Busch bringt sich nicht nur mit bereits großer musikalischer Erfahrung in den Gottesdiensten und der Chorarbeit ein, sondern auch mit fundierter theoretischer Expertise in die konzeptionelle Weiterentwicklung kirchenmusikalischer Angebote. Beides geschieht in enger und fruchtbarer Zusammenarbeit mit dem Leitenden Kantor Volker Kaufung“, betont Fößel. „Der Pastorale Raum ist dankbar für dieses Charisma und unterstützt das Engagement von Markus Busch nach Kräften – sowohl materiell, durch seine Anstellung als nebenberuflicher Kirchenmusiker, als auch ideell, durch die Eröffnung weiterreichender innovativer Betätigungsfelder und deren aktive Förderung in der Öffentlichkeit.“