Neue Raumkonzepte erarbeitet An den Pellenzer Schulen wird es eng 19.02.2025, 15:00 Uhr

i Das neu erarbeitete Raumkonzept für die Saffiger Grundschule sieht eine neue Anordnung der Flächen vor. Beispielsweise könnte die Mensa aus dem Erdgeschoss in den Mehrzweckraum unters Dach verlegt werden. Rico Rossival

Laut Prognosen wird die Anzahl der Schüler, die die Grundschulen in Saffig, Plaidt und Kruft besuchen, in den kommenden Jahren steigen. Das stellt die Verbandsgemeinde Pellenz vor Herausforderungen. Denn der Platz in den Schulgebäuden ist knapp.

Seit Herbst vergangenen Jahres beschäftigen sich Kommunalpolitik und Verwaltung in der Verbandsgemeinde (VG) Pellenz intensiv mit den Grundschulen in Kruft, Plaidt und Saffig. Der im Oktober vorgestellte Schulentwicklungsplan hatte ergeben, dass in diesen Schulen ein Bedarf an weiteren Räumen besteht.

