Notfallszenario im Kreis MYK
Amoklauf: Abwehr an Mayener Schule geprobt
Ein Einsatzkommando der Polizei rückt vor – es will den Angreifer in der Schule stoppen.
Ein Einsatzkommando der Polizei rückt vor – es will den Angreifer in der Schule stoppen.
Winkler TV

Mit einer Machete stürmt ein Mann in eine Schule. Seine Absicht: viele Menschen verletzen. Er will sich rächen. Ein solches Übungsszenario hat sich in der BBS Mayen abgespielt – mit von der Partie waren viele Einsatzkräfte aus dem Landkreis MYK.

Lesezeit 2 Minuten
Ein Mann stürmt mit einer Machete in eine Schule. Sein Ziel: möglichst viele Menschen verletzen in der Absicht, sie zu töten. Er will sich für Repressalien rächen. Ein realistisches Szenario – solche Taten hat es hierzulande oder in den USA schon gegeben.
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