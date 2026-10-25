Notfallszenario im Kreis MYK Amoklauf: Abwehr an Mayener Schule geprobt Thomas Brost 25.10.2026, 11:00 Uhr

i Ein Einsatzkommando der Polizei rückt vor – es will den Angreifer in der Schule stoppen. Winkler TV

Mit einer Machete stürmt ein Mann in eine Schule. Seine Absicht: viele Menschen verletzen. Er will sich rächen. Ein solches Übungsszenario hat sich in der BBS Mayen abgespielt – mit von der Partie waren viele Einsatzkräfte aus dem Landkreis MYK.

Ein Mann stürmt mit einer Machete in eine Schule. Sein Ziel: möglichst viele Menschen verletzen in der Absicht, sie zu töten. Er will sich für Repressalien rächen. Ein realistisches Szenario – solche Taten hat es hierzulande oder in den USA schon gegeben.







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