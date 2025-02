Ortsbürgermeister gesucht Am Sonntag ist Damenwahl in der Vordereifel 21.02.2025, 15:00 Uhr

i Cornelia Becke möchte Ortsbürgermeisterin in Monreal werden. Elvira Bell

Noch immer haben drei Ortsgemeinden in der Vordereifel keinen Bürgermeister. Am Sonntag kann sich das zumindest in Monreal und St. Johann ändern: Hier gibt es eine Damenwahl.

Jetzt müssen die Frauen ran: Damit die Zeit ohne Bürgermeister in zwei Vordereifelgemeinden endlich endet, bewerben sich Cornelia Becke in Monreal und Annette Malottke in St. Johann um das Ehrenamt. Die Wahlberechtigten in den beiden Dörfern haben am Sonntag parallel zur Bundestagswahl also auch die Damenwahl.

