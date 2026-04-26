Andernach wertet Baulücke auf Am Nikoläuschen wird die Bäckerjungensage lebendig Martina Koch 26.04.2026, 14:00 Uhr

i Bedruckte Planen verdecken die Baulücke, die in der Andernacher Rheinstraße durch den Abriss des Nikoläuschens und des benachbarten Gebäudes entstanden sind. Rico Rossival

Die Ecke Rheinstraße/Mauerstraße in der Andernacher Altstadt galt lange als Schandfleck. Mit Abriss des heruntergekommenen Nikoläuschens ist dort eine optisch ebenfalls nicht ansprechende Baulücke entstanden. Jetzt wurde die Stadt aktiv.

Seit dem Abriss des Nikoläuschens und des benachbarten Altbaus Ende vergangenen Jahres klafft in der Andernacher Altstadt in unmittelbarer Nähe des historischen Rheintors eine Baulücke. Gerade jetzt in der touristischen Saison dient die Rheinstraße vielen Fußgängern als Hauptverbindungsstrecke zwischen Rheinufer und Innenstadt, weswegen sich die städtische Gesellschaft Andernach.







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