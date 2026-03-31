Seit 2017 trägt sich ein Grundstückseigentümer im oberen Stadtteil von Mendig mit dem Vorhaben, ein Neubaugebiet zu entwickeln. Viel Gegenwind hat er aushalten müssen, kürzlich hat der Wunsch eine Hürde im Stadtrat genommen.
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Gefühlt eine halbe Ewigkeit besteht der Wunsch von zwei Investoren für ein Baugebiet ums ehemalige Martinsheim am Rande von Obermendig. Seit 2017 ist die Planung mehrmals revidiert, die Anzahl der bebaubaren Grundstücke reduziert worden – auch nach Protesten aus der Nachbarschaft.