Bebauungsplan abgespeckt Am Mendiger Martinsheim geht es einen Schritt voran Thomas Brost 31.03.2026, 11:00 Uhr

i Oberhalb des Erntewegs liegt das potenzielle Baugebiet, auf dem vier bis fünf Gebäude gebaut werden könnten. Die Unterlieger sehen dies kritisch. Andreas Scholer/tonimedia GmbH. Foto: Andreas Scholer / tonimedi

Seit 2017 trägt sich ein Grundstückseigentümer im oberen Stadtteil von Mendig mit dem Vorhaben, ein Neubaugebiet zu entwickeln. Viel Gegenwind hat er aushalten müssen, kürzlich hat der Wunsch eine Hürde im Stadtrat genommen.

Gefühlt eine halbe Ewigkeit besteht der Wunsch von zwei Investoren für ein Baugebiet ums ehemalige Martinsheim am Rande von Obermendig. Seit 2017 ist die Planung mehrmals revidiert, die Anzahl der bebaubaren Grundstücke reduziert worden – auch nach Protesten aus der Nachbarschaft.







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