Die Brückenmühle im Elztal
Am Ende der Welt beginnt etwas Neues
Dietrich Papp sagt: "Unser Haus ist Ihr Haus. Das ist für uns keine Redewendung, es ist unsere Philosophie." Normalerweise ist d
Dietrich Papp sagt: "Unser Haus ist Ihr Haus. Das ist für uns keine Redewendung, es ist unsere Philosophie." Normalerweise ist die Brückenmühle eine Tagungsstätte. Im Juni steigt dort wieder das dreitägige Elztal-Festival.
Birgit Pielen

Vom Lufthansa-Mitarbeiter zum Kulturmacher: Mit viel Herzblut hat Dietrich Papp die Brückenmühle zwischen Roes und Mertloch in einen Ort der Begegnung, Bildung und Kunst verwandelt.

Lesezeit 3 Minuten
Dietrich Papp gehört zu einer selten gewordenen Sorte Mensch: Er ist Idealist. Idealisten tun Dinge, die andere vermeiden. Sie geben sichere Jobs auf, um aus Ruinen etwas Neues zu schaffen, gründen Treffpunkte in einer zunehmend individualisierten Welt – und schaffen Räume für Kultur, ohne an Profit zu denken.

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