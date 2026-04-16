Vom Lufthansa-Mitarbeiter zum Kulturmacher: Mit viel Herzblut hat Dietrich Papp die Brückenmühle zwischen Roes und Mertloch in einen Ort der Begegnung, Bildung und Kunst verwandelt.
Lesezeit 3 Minuten
Dietrich Papp gehört zu einer selten gewordenen Sorte Mensch: Er ist Idealist. Idealisten tun Dinge, die andere vermeiden. Sie geben sichere Jobs auf, um aus Ruinen etwas Neues zu schaffen, gründen Treffpunkte in einer zunehmend individualisierten Welt – und schaffen Räume für Kultur, ohne an Profit zu denken.