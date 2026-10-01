Polizei übt komplexen Einsatz
Am Andernacher Jobcenter für den Ernstfall geprobt
Die Andernacher Polizei führte gemeinsam mit Stadt, Feuerwehr, DRK und Jobcenter eine Übung durch. Dafür musste ein Teilabschnit
Die Andernacher Polizei führte gemeinsam mit Stadt, Feuerwehr, DRK und Jobcenter eine Übung durch. Dafür musste ein Teilabschnitt der Koblenzer Straße kurzzeitig gesperrt werden.
Lino Mirgeler/dpa

Ein Großaufgebot der Polizei und weiterer Einsatzkräfte sorgte am Dienstag in der Koblenzer Straße in Andernach für Aufsehen. Sorgen musste sich aber niemand machen: Die Beteiligten probten am Jobcenter das Vorgehen bei einem komplexen Einsatz.

Lesezeit 2 Minuten
Viele Einsatzkräfte, Martinshorn, Knallgeräusche und kurzzeitige Straßensperrungen: Was am Dienstag im Bereich des Jobcenters in Andernach für Aufmerksamkeit sorgte, war Teil einer groß angelegten Übung von Polizei, Stadt, Feuerwehr, DRK und Jobcenter.
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