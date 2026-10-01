Polizei übt komplexen Einsatz Am Andernacher Jobcenter für den Ernstfall geprobt 01.10.2026, 08:00 Uhr

i Die Andernacher Polizei führte gemeinsam mit Stadt, Feuerwehr, DRK und Jobcenter eine Übung durch. Dafür musste ein Teilabschnitt der Koblenzer Straße kurzzeitig gesperrt werden. Lino Mirgeler/dpa

Ein Großaufgebot der Polizei und weiterer Einsatzkräfte sorgte am Dienstag in der Koblenzer Straße in Andernach für Aufsehen. Sorgen musste sich aber niemand machen: Die Beteiligten probten am Jobcenter das Vorgehen bei einem komplexen Einsatz.

Viele Einsatzkräfte, Martinshorn, Knallgeräusche und kurzzeitige Straßensperrungen: Was am Dienstag im Bereich des Jobcenters in Andernach für Aufmerksamkeit sorgte, war Teil einer groß angelegten Übung von Polizei, Stadt, Feuerwehr, DRK und Jobcenter.







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