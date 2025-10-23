Seit Monaten hat es ein Tauziehen in Mayen gegeben, ob die alte Basaltbrücke an der Bürresheimer Straße abgerissen werden soll oder nicht. Die CDU-Fraktion im Stadtrat hatte sich Bedenkzeit erbeten - und jetzt entschieden.
Überraschende Wende im Fall der steinernen Nettebrücke von Mayen: In den Ausschüssen hatte sich die CDU-Fraktion noch Bedenkzeit erbeten, weil sie in der Brückenfrage gespalten sei: Ein Teil sei eher für den Abriss der etwa 200 Jahre alten Brücke ohne Funktion, ein anderer sei für den Erhalt, sagte seinerzeit Fraktionsvize Martin Reis.