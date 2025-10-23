Basaltbrücke in Mayen Altertümchen an der Nette wird erhalten 23.10.2025, 10:00 Uhr

i Die alte Nettebrücke, die keine Funktion für Fußgänger oder Fahrzeuge hat, darf stehen bleiben, beschloss der Stadtrat. Thomas Brost

Seit Monaten hat es ein Tauziehen in Mayen gegeben, ob die alte Basaltbrücke an der Bürresheimer Straße abgerissen werden soll oder nicht. Die CDU-Fraktion im Stadtrat hatte sich Bedenkzeit erbeten - und jetzt entschieden.

Überraschende Wende im Fall der steinernen Nettebrücke von Mayen: In den Ausschüssen hatte sich die CDU-Fraktion noch Bedenkzeit erbeten, weil sie in der Brückenfrage gespalten sei: Ein Teil sei eher für den Abriss der etwa 200 Jahre alten Brücke ohne Funktion, ein anderer sei für den Erhalt, sagte seinerzeit Fraktionsvize Martin Reis.







