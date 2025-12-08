Altes neu arrangiert Alte Weihnachtslieder in Mayen liebevoll entstaubt Brigitte Meier 08.12.2025, 11:00 Uhr

i Beim Adventskonzert in der evangelischen Kirche in Mayen begeisterten ein Projektchor und hochkarätige Instrumentalisten das Publikum mit neu interpretierten alten Weihnachtsliedern. Brigitte Meier

Die Evangelische Kirchengemeinde hatte unter dem Titel „Ein neuer Blick auf alte Weihnachtslieder“ zu einem Adventskonzert unter der künstlerischen Leitung von Thomas Mombaur mit dem Projektchor 2. Advent und Instrumentalsolisten eingeladen.

Mit modernen Interpretationen und eigenen Variationen von alten Weihnachtsliedern hat der in der Region bekannte Pianist und Komponist Thomas Mombaur bereits vor zwei Jahren die Besucher und Besucherinnen eines außergewöhnlichen Adventskonzerts in der evangelischen Kirche Mayen begeistert.







