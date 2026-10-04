Die Sanierung der Alten Schule in Kottenheim soll 1.550.247 Euro kosten. Das kann die Ortsgemeinde nicht allein stemmen – das rheinland-pfälzische Dorferneuerungsprogramm hilft nun, die Kosten zu stemmen.

Die zweitgrößte Vordereifelgemeinde packt ein echtes Herzensprojekt an: Die denkmalgeschützte Alte Schule, die das Ortsbild seit Generationen prägt, wird aufwendig saniert. Für dieses Großprojekt gibt es nun kräftigen Rückenwind aus Mainz.

Am Donnerstag herrschte feierliche Stimmung in der Alten Schule, die als Gemeindehaus genutzt wird.