75 Prozent Förderung vom Land
Alte Schule in Kottenheim wird modernes Bürgerzentrum
Der Zustand der Alten Schule ist schon am Treppenhaus erkennbar: Hier sind aufwendige Sanierungen erforderlich.
Der Zustand der Alten Schule ist schon am Treppenhaus erkennbar: Hier sind aufwendige Sanierungen erforderlich.
Elvira Bell

Die Sanierung der Alten Schule in Kottenheim soll 1.550.247 Euro kosten. Das kann die Ortsgemeinde nicht allein stemmen – das rheinland-pfälzische Dorferneuerungsprogramm hilft nun, die Kosten zu stemmen.

Lesezeit 3 Minuten
Die zweitgrößte Vordereifelgemeinde packt ein echtes Herzensprojekt an: Die denkmalgeschützte Alte Schule, die das Ortsbild seit Generationen prägt, wird aufwendig saniert. Für dieses Großprojekt gibt es nun kräftigen Rückenwind aus Mainz.Am Donnerstag herrschte feierliche Stimmung in der Alten Schule, die als Gemeindehaus genutzt wird.
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