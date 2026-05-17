Blick in Mayener Geschichte
Als sich Josef Rosenbaum für die Mayener Bürger opferte
Mayens Oberbürgermeister Dirk Meid öffnete den Blick in die Geschichte.
Mayens Oberbürgermeister Dirk Meid öffnete den Blick in die Geschichte.
Wolfgang Lucke

Die Mayener Initiative „Sei ein Mensch“ hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Demokratie zu verteidigen und an verdiente Menschen aus der Bürgerschaft zu erinnern. Einer dieser Männer, die ihr Leben hingaben, war Josef Rosenbaum.

Lesezeit 3 Minuten
Zur Erinnerung an das Kriegsende vor 81 Jahren und zu Ehren von 77 Jahren Grundgesetz rief die Initiative „Sei ein Mensch” zu einer Kundgebung an der St.-Clemens-Kirche in Mayen auf. Im Mittelpunkt der Gedenkstunde stand der Tod des Mayener Bürgers Josef Rosenbaum unmittelbar vor dem Kriegsende.

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Andernach & MayenSoziales

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