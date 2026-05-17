Die Mayener Initiative „Sei ein Mensch“ hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Demokratie zu verteidigen und an verdiente Menschen aus der Bürgerschaft zu erinnern. Einer dieser Männer, die ihr Leben hingaben, war Josef Rosenbaum.
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Zur Erinnerung an das Kriegsende vor 81 Jahren und zu Ehren von 77 Jahren Grundgesetz rief die Initiative „Sei ein Mensch” zu einer Kundgebung an der St.-Clemens-Kirche in Mayen auf. Im Mittelpunkt der Gedenkstunde stand der Tod des Mayener Bürgers Josef Rosenbaum unmittelbar vor dem Kriegsende.