Kultband Kampfmaschine
Als Reinhard Saftig ein Ständchen aus Mayen bekam
Kult seit Jahren: die Kampfmaschine in Mayen.
Kult seit Jahren: die Kampfmaschine in Mayen.
Axel Turek

Ihre Musik klingt so frisch wie eh und je: Die Kampfmaschine hat kürzlich ein tolles Jubiläumskonzert auf dem Mayener Markt abgeliefert. Zum 50-jährigen Bestehen blicken zwei Bandmitglieder zurück – und auch voraus.

Lesezeit 3 Minuten
Der überwältigende Auftritt der Mayener Kultband Kampfmaschine zum 50. Gründungstag ließ bei den zahlreich erschienenen Fans auf dem Mayener Markt einige Fragen offen. Wie geht es weiter mit der Band?Unsere Redaktion liefert hier einen kleinen Nachschlag zum Jubiläumskonzert.
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