In den 1970er-Jahren mauserte sich das Maifeld zur Ufo-Zentrale, ein Bürger verzeichnete Hunderte Erscheinungen am Himmel. Der selbst ernannte Ufo-Forscher hatte sogar Fernsehauftritte. Doch was macht man, wenn man wirklich etwas am Himmel bemerkt?
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Um es direkt klarzustellen: Die Abkürzung Ufo steht für „Unbekanntes Flugobjekt“ und kann von einer Drohne über einen Ballon bis zum Flugzeug alles umfassen – auch ein Alien-Raumschiff. Für die meisten Menschen, die von einem solchen Objekt überrascht werden, sind die ersten Erklärungen mit Sicherheit die Naheliegenderen – und die, die sie auch akzeptieren.