600 Sichtungen im Maifeld Als Pillig zur Ufo-Hochburg wurde Stefanie Braun 03.11.2026, 13:00 Uhr

i Hansjürgen Köhler betreibt seit genau 50 Jahren die Ufomeldestelle Cenap, an die man sich per Hotline wenden kann, sollte man ein sogenanntes Ufo am Himmel entdecken. ©CENAP, H. Köhler. ©CENAP, H.Köhler

In den 1970er-Jahren mauserte sich das Maifeld zur Ufo-Zentrale, ein Bürger verzeichnete Hunderte Erscheinungen am Himmel. Der selbst ernannte Ufo-Forscher hatte sogar Fernsehauftritte. Doch was macht man, wenn man wirklich etwas am Himmel bemerkt?

Um es direkt klarzustellen: Die Abkürzung Ufo steht für „Unbekanntes Flugobjekt“ und kann von einer Drohne über einen Ballon bis zum Flugzeug alles umfassen – auch ein Alien-Raumschiff. Für die meisten Menschen, die von einem solchen Objekt überrascht werden, sind die ersten Erklärungen mit Sicherheit die Naheliegenderen – und die, die sie auch akzeptieren.







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