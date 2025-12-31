Neues Buch erinnert an Lokale Als Mayen mehr als 100 Kneipen hatte Elvira Bell 31.12.2025, 12:00 Uhr

i Teamwork: Margret Müller und Günther Fischer haben ihr erstes gemeinsames Büchlein veröffentlicht. Elvira Bell

Vor rund 60 Jahren hatte Mayen die größte Kneipendichte in Rheinland-Pfalz. In der Innenstadt gab es weit mehr etwa 100 Lokale. Darüber haben Margret Müller und Günther Fischer ein Buch geschrieben.

Lesen und dabei Gutes tun: Einige Tausend Euro hat Margret Müller in den vergangenen Jahren an die Forschung zu Aphasie (Sprachstörungen), an die Forschung des Glioblastoms (bösartige Hirntumore) sowie an die Hilfe gegen Blutkrebs gespendet. Bei den Spendengeldern handelt es sich um den Reinerlös von bislang fünf der Bücher, die die eifrige Geschichtensammlerin geschrieben hat.







