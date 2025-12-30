2025 in der Eifel Als ein Wohnprojekt ganz Saffig in Aufruhr versetzt Wolfgang Lucke 30.12.2025, 06:00 Uhr

i Das Vorhaben der Barmherzigen Brüder Saffig, ein Wohnprojekt im Zusammenhang mit dem Maßregelvollzug zu realisieren, stieß bei der Bürgerschaft nicht auf Gegenliebe. Wolfgang Lucke

Eine Wohngruppe für psychisch erkrankte Straftäter in Saffig? Das Projekt der Barmherzigen Brüder sorgte im Jahr 2025 in dem Eifelort für eine riesige Debatte – mit einer finalen Entscheidung im Herbst.

Bestand im März des Jahres 2025 noch die Sorge in der Bevölkerung, das Thema „Forensische Nachsorge” der Barmherzigen Brüder Saffig würde sich zum Marathonlauf entwickeln, gab es im September dann doch eine Entscheidung. Am Standort Saffig wird es das Wohnprojekt im Zusammenhang mit dem Maßregelvollzug nicht geben.







