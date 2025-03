Als die Amerikaner in Mendig einmarschierten

Im März 1945, vor genau 80 Jahren, ging in unserer Heimat der Zweite Weltkrieg zu Ende. In dem Buch „Wir waren gerade mal 15 Jahre alt“, in dem sich rund 70 Zeitzeugen an die Jahre des Dritten Reiches in Nieder- und Obermendig erinnern, beschreibt Mitautor Rolf Breil auch das Kriegsende. Was geschah damals?

Am 5. März 1945 durchbricht bei Bitburg eine Panzer-Division der Amerikaner die Stellungen der deutschen Verteidiger und tritt zu einem weitreichenden Vorstoß durch das Bergland am nördlichen Moselufer an. Das Ziel: der Rhein.

An den Eingangsstraßen unserer Dörfer werden aus massiven Baumstämmen sogenannte Panzersperren errichtet, die den Einmarsch der Amerikaner verhindern sollen. In Mayen rückt am 6. März ein neuer „Kampfkommandant“ mit rund 400 Soldaten ein, um das Blatt zu wenden. Dabei ist die Stadt bei einem alliierten Bombardement am 2. Januar bereits weitgehend dem Erdboden gleichgemacht und zur „toten Stadt“ erklärt worden. In Niedermendig wird die „Volkssturmkompanie“ alarmiert, und es werden Fallschirmjäger gesehen, die einen Gegenstoß durchführen sollen.

Erste weiße Fahnen in Niedermendig

Besonders dramatisch ist der Bericht über die Geschehnisse am 8. März: Ein Combat Command (Kampfkommando) bricht am Morgen in Kelberg auf, die Spitzen der Kolonne erreichen Mayen gegen 13.25 Uhr. Auf dem Goloturm wird auf Geheiß des Bürgermeisters Schwindenhammer die weiße Flagge gehisst. Der deutsche Kampfkommandant ordnet die sofortige Einziehung der Fahne an und befiehlt, den Bürgermeister zu erschießen.

Dazu kommt es aber nicht. Der Bürgermeister ist mit dem Ortsgruppenleiter der NSDAP und einigen mutigen Bürgern den Amerikanern entgegengegangen. Der Zimmerermeister Rosenbaum muss sich auf den ersten Panzer setzen, um den US-Soldaten den Weg in die Stadt zu zeigen. An der Ecke Kelberger Straße/Westbahnhofstraße wird Rosenbaum durch die einzige Panzerfaust getötet, die zur „Verteidigung“ der Stadt abgefeuert wird.

Über den 9. März berichtet der Chronist: „Über Tag ist in Niedermendig alles ruhig. Aus den Häusern wehen die ersten weißen Fahnen. Die Volkssturmmänner haben ihre Stellungen an den Panzersperren wohl verlassen, denn gegen 17 Uhr fahren amerikanische Panzerspähwagen durch den Ort. Die ersten Amerikaner verlangen im Rathaus die Beseitigung der Sperren und aller Hindernisse … In der Nacht bauen die Niedermendiger die Panzersperren in Handarbeit wieder ab.“ In Obermendig wurden die Panzersperren offensichtlich von den US-Panzern einfach zur Seite gedrückt. Die Bürger konnten sich die Baumstämme für Brennholzzwecke abholen.

Ein entscheidender Tag in Mendig und die Nachbardörfer ist der 10. März, ein Samstag. Das Combat Command besetzt von Mayen kommend Ettringen und richtet gegen 13 Uhr seinen Gefechtsstand in Kottenheim ein, nachdem der Ort gesichert wurde. Danach werden Thür und Obermendig besetzt. Hier wird im Haus der Gärtnerei Reutelsterz (Cimiotti) die Kommandantur eingerichtet. Um die Mittagszeit jenes Tages wird die (amerikanische) Panzerspitze auf dem heutigen Von-Reth-Platz gesehen. Niedermendig wird offiziell besetzt. Im Rahmen der „Säuberung“ des Einsatzgebietes von versprengten deutschen Soldaten werden auch Bell, Rieden und Volkesfeld besetzt.

Hitler hatte vor Beginn der alliierten Offensive in Richtung Rhein im Februar 1945 die selbstständige Räumung von Ortschaften ausdrücklich verboten. Diese sollten nur als Trümmerfelder in die Hände der Alliierten fallen. Von den Angehörigen des Volkssturms erwartete er, dass sie nach Art einer Bürgerwehr ihre Heimatdörfer mit äußerstem Fanatismus verteidigen. So gab es seitens des deutschen Militärs Überlegungen, Niedermendig zu verteidigen.

Dazu berichtet Rolf Breil von einer Aussage, die der Steinmetz Johann Mindchen (was wohl „Mintgen“ heißen muss) in einem Entnazifizierungsverfahren gemacht hat. Mintgen war Ohrenzeuge einer heftigen Auseinandersetzung zwischen dem Gastwirt Wilhelm Schubach, der zum „Volkssturmführer“ ernannt worden war, und einem Leutnant, der mit 50 Männern die Panzergräben besetzen wollte. Schubach: „Wir lassen uns wegen 25 Panzerfäusten Niedermendig nicht kaputtmachen. Der Leutnant drohte Schubach mit Erschießung.“ Die Erschießung unterblieb, die Besetzung der Panzergräben auch.

Plötzlich herrscht völlige Ruhe

Die Kriegshandlungen sind damit beendet. „Erlöst, befreit, Gott sei Dank. Völlige Ruhe, ohne jede Fliegergefahr. Die Nieder- und Obermendiger beginnen zu realisieren, dass der Krieg für sie beendet ist“, schreibt der Chronist. Die Menschen verlassen ihre Behausungen in den Basaltgruben und kehren in ihre Häuser zurück. Doch der Weg zum Frieden ist noch weit, wie sich zeigen wird.

Nach dem Gottesdienst am 11. März wird bekannt gegeben: „Innerhalb von zwei Stunden ist der gesamte Innenort mit allen Möbeln und Geräten zu räumen.“ Betroffen sind alle Gebäude im Block Brunnen-, Sauns-, Bach- und Niederstraße sowie im Staffelsweg. Auch in Obermendig werden Häuser und Wohnungen für die Unterbringung der US-Soldaten beschlagnahmt. Ausgang ist nur beschränkt möglich.

Familien trauern um Angehörige

Neben die Erleichterung über das Kriegsende kommt die Sorge um das Schicksal der Söhne, Väter, Ehemänner und Freunde. Viele Familien haben bereits die Todesnachricht eines geliebten Menschen erhalten, der „auf dem Altar des großdeutschen Reiches“, so die Nazi-Propaganda, geopfert wurde.

Bis zum Kriegsende im Mai 1945 sind in Mendig 319 Gefallene zu beklagen, 204 in Niedermendig, 115 in Obermendig. Vermisst werden 115 Personen, 66 in Niedermendig, 49 in Obermendig. Viele Kriegsteilnehmer sind in Gefangenschaft und kehren zum Teil erst nach mehreren Jahren in die Heimat zurück – oft mit bleibenden gesundheitlichen Schäden.

Gastautor Gernot Mittler, 1940 in Obermendig geboren, war von 1993 bis 2006 rheinland-pfälzischer Finanzminister – zunächst im Kabinett von Ministerpräsident Rudolf Scharping, dann unter Kurt Beck. Mittler leitete das Finanzministerium länger als jeder Amtskollege bundesweit. Dem Landtag gehörte der Sozialdemokrat von 1996 bis 2006 an. Im November 2023 veröffentlichte er seine 300 Seiten starke Autobiografie „Auf festem Grund“.