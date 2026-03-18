Fund aus dem All in Mendig
Als der Mega-Meteorit in der Eifel zersägt wurde
Der Meteorit sorgte vor mehr als 50 Jahre für Aufsehen in der Vulkanstadt Mendig.
Der Meteorit sorgte vor mehr als 50 Jahre für Aufsehen in der Vulkanstadt Mendig.
Elvira Bell

Der Meteorit von Koblenz-Güls hat für Aufsehen gesorgt. Kleinere Teile sind dort gefunden worden. In Mendig war die Ankunft eines tonnenschweren Meteoriten vor 55 Jahren eine Sensation. Heinz Lempertz erinnert sich.

Lesezeit 4 Minuten
Wer den Vulkanologen Heinz Lempertz kennt, kann sich gut vorstellen, dass er die Berichterstattung über den Meteoriten in Koblenz-Güls mit großem Interesse verfolgt hat. Das Ganze weckt Erinnerungen in ihm. Der Kurator des privaten „Dr. Franz Xaver Michels Vulkan Museums“ sagt: „Im Hof Michels in der Brauerstraße in Mendig konnten Wissenschaftler und Interessierte 1971 den größten Meteoriten, den man sich in Mitteleuropa ansehen konnte, ...

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Andernach & MayenUmwelt

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