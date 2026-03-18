Der Meteorit von Koblenz-Güls hat für Aufsehen gesorgt. Kleinere Teile sind dort gefunden worden. In Mendig war die Ankunft eines tonnenschweren Meteoriten vor 55 Jahren eine Sensation. Heinz Lempertz erinnert sich.
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Wer den Vulkanologen Heinz Lempertz kennt, kann sich gut vorstellen, dass er die Berichterstattung über den Meteoriten in Koblenz-Güls mit großem Interesse verfolgt hat. Das Ganze weckt Erinnerungen in ihm. Der Kurator des privaten „Dr. Franz Xaver Michels Vulkan Museums“ sagt: „Im Hof Michels in der Brauerstraße in Mendig konnten Wissenschaftler und Interessierte 1971 den größten Meteoriten, den man sich in Mitteleuropa ansehen konnte, ...