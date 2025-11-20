Zeitgeschichte in Mayen Als der Kaiser in der Eifel Hof hielt 20.11.2025, 13:00 Uhr

i Der Kaiser in der Eifel: Professor Wolfgang Schmid aus Winningen beleuchtete Episoden aus der Regentschaft von Wilhelm II. Thomas Brost

Einen Narren scheint Kaiser Wilhelm II. an der Eifel gefressen zu haben, insbesondere am Kloster Maria Laach. Diese Zeit ist jetzt im Eifelmuseum in Mayen ausgiebig beleuchtet worden.

Die Eifel war einem Monarchen besonders ans Herz gewachsen: Kaiser Wilhelm II. Er hatte vielerlei Motive, auch eigennützige. Wie sehr der Kaiser nicht nur von Berlin direkt in Abläufe, beispielsweise im Kloster Maria Laach, eingriff: Dazu förderte der emeritierte Hochschulprofessor Wolfgang Schmid im Eifelmuseum interessante Details, auch skurrile, zutage.







