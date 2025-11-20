Als der Kaiser in der Eifel Hof hielt

Einen Narren scheint Kaiser Wilhelm II. an der Eifel gefressen zu haben, insbesondere am Kloster Maria Laach. Diese Zeit ist jetzt im Eifelmuseum in Mayen ausgiebig beleuchtet worden.
Lesezeit 3 Minuten
Die Eifel war einem Monarchen besonders ans Herz gewachsen: Kaiser Wilhelm II. Er hatte vielerlei Motive, auch eigennützige. Wie sehr der Kaiser nicht nur von Berlin direkt in Abläufe, beispielsweise im Kloster Maria Laach, eingriff: Dazu förderte der emeritierte Hochschulprofessor Wolfgang Schmid im Eifelmuseum interessante Details, auch skurrile, zutage.