„Als das Haus anfing zu wackeln“

i Auf der Treppe der St. Blasiuskirche in Saarwellingen liegen große Steine, die sich bei einem bergbaubedingten Erdbeben der Stärke 4,0 im Februar 2008 vom Kirchturm gelöst hatten. Unsere Reporterin kann sich gut daran erinnern. Becker & Bredel Claus Kiefer. picture-alliance/ dpa

In den vergangenen Wochen hat die Erde in unserer Region oft gebebt, zumeist aber kaum merklich. Aber wie fühlt sich eigentlich so ein richtiges Erdbeben an? Unsere Reporterinnen und Reporter berichten von ihren eigenen Erlebnissen.

Die Erde bebt – dieses Erlebnis ist für manche noch vollkommen unbekanntes Terrain, andere haben selbst schon ihre Erfahrungen damit gemacht. Klar ist: Wer es einmal erlebt, behält das Gefühl für immer im Gedächtnis. Erst vor Kurzem, an Halloween, gab es ein Erdbeben in Ochtendung in der Eifel, das bis an Rhein und Mosel spürbar war.







