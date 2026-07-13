Strecke seit Mittwoch gesperrt
Alle Züge zwischen Kaisersesch und Andernach fallen aus
Am Plaidter Bahnhof fahren seit Tagen keine Züge mehr. Die Bahn setzt auf der Pellenzstrecke derzeit Ersatzbusse ein.
Am Plaidter Bahnhof fahren seit Tagen keine Züge mehr. Die Bahn setzt auf der Pellenzstrecke derzeit Ersatzbusse ein.
Sascha Ditscher

Seit Tagen verkehren zwischen Kaisersesch und Andernach keine Züge mehr. Bahnpendler sind wütend auf die Bahn. Der Zweckverband SPNV Nord zeigt sich ebenfalls verärgert.

Lesezeit 1 Minute
Der Ärger unter den Bahnpendlern in der Eifel ist groß: Bereits seit Mittwoch verkehren zwischen Kaisersesch und Andernach über Mayen keine Züge mehr, die Bahnstrecke ist für den Personenverkehr komplett gesperrt. Anstatt der Züge der Linie RB38 zwischen Kaisersesch und Andernach setzt die Bahn zwischen Kaisersesch und Mayen-Ost Ersatzbusse ein.
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