Alle wollen „Tratsch an der Tankstelle“ sehen

Was man an der Tankstelle alles erlebt! Sie ist beim neuen Stück der Polcher Theatergruppe Schauplatz von kuriosen und komischen Begegnungen. Wegen des großen Erfolgs gibt es Zusatzvorstellungen.
Lesezeit 1 Minute
Nach mehr als einem Jahr Vorbereitung feierte die EAKT-Theatergruppe in Polch eine fulminante Premiere mit ihrem Stück „Tratsch an der Zapfsäule“. Schauplatz war die Tankstelle Sesterhenn, wo sich unterschiedliche Geschichten abspielten – inspiriert von Polcher Originalen, dargestellt von einem zur Hälfte neuen, jüngeren Ensemble.