Ehemaliger Landrat Alexander Saftig ist Ehrenbürger von Kottenheim Elvira Bell 28.02.2026, 08:00 Uhr

i Ortsbürgermeisterin Corinna Behrendt ernannte Alexander Saftig zum Ehrenbürger von Kottenheim. Elvira Bell

Der ehemalige Landrat des Kreises Mayen-Koblenz, Alexander Saftig, ist neuer Ehrenbürger von Kottenheim. Dass das Verhältnis zwischen der Vordereifelgemeinde und dem engagierten Politiker ein besonderes ist, machen die emotionalen Festreden deutlich.

Eine Ehrenbürgerschaft geht weit über das übliche Maß einer Auszeichnung hinaus. Daher war die Verleihung der Ehrenbürgerwürde am Donnerstag im Rahmen eines Festaktes an Alexander Saftig mehr als ein formeller Akt. Sie war vielmehr ein hoch emotionales Dankeschön.







