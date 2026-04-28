MYK-Landrat Marko Boos Alarmstufe Rot bei Genossen Birgit Pielen 28.04.2026, 13:17 Uhr

i Nach 35 Jahren hat die SPD in Rheinland-Pfalz die Regierungsmehrheit verloren. In Umfragen verliert die Partei weiter an Zuspruch. MYK-Landrat Marko Boos, selbst Genosse, mahnt: „Eine Partei erneuert sich nicht dadurch, dass alle nicken.“ Kay Nietfeld. picture alliance/dpa

Es rumort weiter in der SPD. Laut einer aktuellen Umfrage erzielt die Partei bundesweit nur noch 14 Prozent Zustimmung. MYK-Landrat Marko Boos erklärt, wie sie wieder an Glaubwürdigkeit gewinnen könnte – zumindest in Rheinland-Pfalz.

Wie oft hört man derzeit das Versprechen der Erneuerung? Die Verlierer der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz haben gute Gründe, aus dem Versprechen eine Verpflichtung abzuleiten – allen voran die Sozialdemokraten, die nur noch 25,9 Prozent Zustimmung erhielten.







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