MYK-Landrat Marko Boos
Alarmstufe Rot bei Genossen
Nach 35 Jahren hat die SPD in Rheinland-Pfalz die Regierungsmehrheit verloren. In Umfragen verliert die Partei weiter an Zuspruc
Nach 35 Jahren hat die SPD in Rheinland-Pfalz die Regierungsmehrheit verloren. In Umfragen verliert die Partei weiter an Zuspruch. MYK-Landrat Marko Boos, selbst Genosse, mahnt: „Eine Partei erneuert sich nicht dadurch, dass alle nicken.“
Kay Nietfeld. picture alliance/dpa

Es rumort weiter in der SPD. Laut einer aktuellen Umfrage erzielt die Partei bundesweit nur noch 14 Prozent Zustimmung. MYK-Landrat Marko Boos erklärt, wie sie wieder an Glaubwürdigkeit gewinnen könnte – zumindest in Rheinland-Pfalz.

Lesezeit 3 Minuten
Wie oft hört man derzeit das Versprechen der Erneuerung? Die Verlierer der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz haben gute Gründe, aus dem Versprechen eine Verpflichtung abzuleiten – allen voran die Sozialdemokraten, die nur noch 25,9 Prozent Zustimmung erhielten.

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Andernach & MayenPolitik (LaWa)

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