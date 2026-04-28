Es rumort weiter in der SPD. Laut einer aktuellen Umfrage erzielt die Partei bundesweit nur noch 14 Prozent Zustimmung. MYK-Landrat Marko Boos erklärt, wie sie wieder an Glaubwürdigkeit gewinnen könnte – zumindest in Rheinland-Pfalz.
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Wie oft hört man derzeit das Versprechen der Erneuerung? Die Verlierer der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz haben gute Gründe, aus dem Versprechen eine Verpflichtung abzuleiten – allen voran die Sozialdemokraten, die nur noch 25,9 Prozent Zustimmung erhielten.