Insektenalarm
Aggressive Hornissen: Traumpfad bei Kell gesperrt
Aggressive Hornissen haben bei Kell schon mehrere Menschen gestochen. Darum ist dort jetzt ein Wanderweg gesperrt.
Die Stadt Andernach will kein Risiko eingehen: Wegen der Entdeckung eines Hornissennests ist ein Wanderweg bei Kell auf einem Abschnitt gesperrt. Die Insekten haben dort schon zugestochen.

 Wegen eines Hornissennests ist ein Abschnitt des Traumpfads Höhlen- und Schluchtensteig im nördlichen Bereich von Kell vorübergehend gesperrt. Das teilt die Stadt Andernach mit. Die Hornissen zeigen derzeit eine erhöhte Aktivität. Es gab bereits Stiche. Der Bereich wurde großflächig abgesperrt, um die Sicherheit der Besucher zu gewährleisten. Spaziergänger und Wanderer werden gebeten, die aufgestellten Warnbaken zu beachten und die Sperrzone nicht zu betreten. Die Stadt Andernach arbeitet mit der Unteren Naturschutzbehörde, dem Forstamt und den zuständigen Jagdpächtern zusammen, um die Situation zu lösen.

