Für medizinische Versorgung Ärzte sollen mit Geld in VG Mendig gelockt werden 12.12.2024, 15:00 Uhr

i Neue Fach- und Hausärzte werden für die VG Mendig gesucht. Es soll auch finanzielle Anreize geben. Foto: Patrick Seeger/dpa Patrick Seeger/dpa/Symbolbild

Händeringend versuchen Kommunen, ihre Region für Haus- und Fachärzte attraktiv zu machen und damit eine Ansiedlung einzuleiten. Die Verbandsgemeinde Mendig will jetzt Geld in die Hand nehmen, um das zu unterstützen. Stichwort: Versorgungssicherheit.

Der Ärztemangel auf dem Land hat Kommunen erfinderisch werden lassen. So werden viele Wege ausprobiert, damit die Versorgung mit Haus- und Fachärzten auch dann gewährleistet ist, wenn die Baby-Boomer-Generation in Rente gegangen ist. In der Stadt Ulmen ist im Mai ein kommunales medizinisches Versorgungszentrum mit drei Ärzten eingerichtet worden, in der Verbandsgemeinde (VG) Mendig will man es mit finanziellen Anreizen versuchen, um Mediziner ...

