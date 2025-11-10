„Ältere Menschen gehören nicht in die Peripherie“

Florian Bales hat ein Näschen, wenn es um Geschäftsfelder geht: An 35 Standorten betreibt der Mayener das Containergeschäft „Herr Anton“. In der Altenpflege ist er auch engagiert: Nach der Tagespflege in Mayen geht er nun in Mendig an den Start.
Er hat die Nase im Wind, sobald sich ein Geschäftsfeld auftut: Florian Bales. Der Jungunternehmer (32) aus Mayen-Alzheim, studierter Betriebswirt, hat als quasi Verkörperung des „Herrn Anton“ dafür gesorgt, dass viele Dörfer sich mit den nötigsten Lebensmitteln versorgen können, nachdem „Tante Emma“ dichtgemacht hat.